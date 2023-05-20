520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

▲不少新人會選在520登記結婚，高虹安親自操刀改造全新的拍照區。（圖／高虹安臉書、新竹市官網，下同）

生活中心／台北報導

今天是520，因甜蜜諧音象徵「我愛你」，在這一天也特別會吸引新人到戶政事務所浪漫成婚。根據新竹市政府統計，光是今天中午12時止，竹市共有33對甜蜜新人登記結婚，比平常週六結婚的新人多出近6倍，在高虹安的操刀大改造的下，新竹市三區戶政事務所也精心準備別具在地特色的結婚拍照區，讓新人拍好拍滿，留下甜蜜回憶。

高虹安在臉書上表示，「登記前是一個人，登記後是一家人」，在520代表「愛」的日子裡，新竹市戶政事務所湧來比平常多六倍的新人，於身份證配偶欄中填入另一半，圓滿了彼此的人生。

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對於重新打造戶政事務所的拍照區，高虹安也表示，過去戶政事務所結婚登記拍照區的背景過於單調，她在二月府內會議時，發想並啟動了三區戶所結婚拍照區大改造計畫，結合在地特色和創意的設計，希望每一對來登記結婚的新人，感受到市府滿滿的祝福，紀錄下完成人生大事的重要時刻。

各戶政事務所重新的結婚拍照區，以三個分區特色為設計，東區以東門城為主軸，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛；北區以南寮漁港為發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍；香山區則融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」的夢幻場景。

新人沈先生分享，他與妻子交往5年，從學生時期就開始互相扶持、共同成長，直到現在工作逐漸穩定，因此選擇於今年520互許終生。他說，現場充滿復古風覺得非常驚艷，「很感謝市府用心準備這麼漂亮的拍攝場景，讓我們留下難忘又珍貴的回憶」。

鄭小姐說，自己和林先生是同事，一開始彼此都不是很熟，直到工作方面有交集後，才漸漸認識、交往，並在數個月前就已決定要選在今年520完成登記。林先生也感動地說，兩人從相遇到相識皆是上天註定的緣分，今日對我們而言意義非常重大，很開心即將邁入人生新階段。

「一年只有一次520！」賴先生說，因甜蜜諧音別具意義，所以自己和妻子一致認為就是要選在今年520完成人生大事，雖然今早有些許陣雨，但兩人還是一早抵達戶政事務所辦理結婚登記，象徵兩人對彼此的心意風雨無阻。

新竹市政府也表示，高虹安上任後亦積極推動0-6歲市府養政策，包括持續發放生育津貼、育兒津貼及托育補助，實施祝妳好孕凍卵補助，開辦夜間及假日臨托，放寬好孕專車搭乘條件等，成為年輕爸媽最堅強的後盾，營造「願婚、敢生、樂養」的幸福宜居城市。