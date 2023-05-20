　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

▲不少新人會選在520登記結婚，為了讓新竹市民留下深刻印象，市長高虹安親自操刀與戶政事務所設計不同的復古拍照區。（圖／高虹安臉書）

▲不少新人會選在520登記結婚，高虹安親自操刀改造全新的拍照區。（圖／高虹安臉書、新竹市官網，下同）

生活中心／台北報導

今天是520，因甜蜜諧音象徵「我愛你」，在這一天也特別會吸引新人到戶政事務所浪漫成婚。根據新竹市政府統計，光是今天中午12時止，竹市共有33對甜蜜新人登記結婚，比平常週六結婚的新人多出近6倍，在高虹安的操刀大改造的下，新竹市三區戶政事務所也精心準備別具在地特色的結婚拍照區，讓新人拍好拍滿，留下甜蜜回憶。

高虹安在臉書上表示，「登記前是一個人，登記後是一家人」，在520代表「愛」的日子裡，新竹市戶政事務所湧來比平常多六倍的新人，於身份證配偶欄中填入另一半，圓滿了彼此的人生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於重新打造戶政事務所的拍照區，高虹安也表示，過去戶政事務所結婚登記拍照區的背景過於單調，她在二月府內會議時，發想並啟動了三區戶所結婚拍照區大改造計畫，結合在地特色和創意的設計，希望每一對來登記結婚的新人，感受到市府滿滿的祝福，紀錄下完成人生大事的重要時刻。

各戶政事務所重新的結婚拍照區，以三個分區特色為設計，東區以東門城為主軸，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛；北區以南寮漁港為發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍；香山區則融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」的夢幻場景。

▲不少新人會選在520登記結婚，為了讓新竹市民留下深刻印象，市長高虹安親自操刀與戶政事務所設計不同的復古拍照區。（圖／高虹安臉書）

▲不少新人會選在520登記結婚，為了讓新竹市民留下深刻印象，市長高虹安親自操刀與戶政事務所設計不同的復古拍照區。（圖／高虹安臉書）

▲不少新人會選在520登記結婚，為了讓新竹市民留下深刻印象，市長高虹安親自操刀與戶政事務所設計不同的復古拍照區。（圖／高虹安臉書）

新人沈先生分享，他與妻子交往5年，從學生時期就開始互相扶持、共同成長，直到現在工作逐漸穩定，因此選擇於今年520互許終生。他說，現場充滿復古風覺得非常驚艷，「很感謝市府用心準備這麼漂亮的拍攝場景，讓我們留下難忘又珍貴的回憶」。

鄭小姐說，自己和林先生是同事，一開始彼此都不是很熟，直到工作方面有交集後，才漸漸認識、交往，並在數個月前就已決定要選在今年520完成登記。林先生也感動地說，兩人從相遇到相識皆是上天註定的緣分，今日對我們而言意義非常重大，很開心即將邁入人生新階段。

「一年只有一次520！」賴先生說，因甜蜜諧音別具意義，所以自己和妻子一致認為就是要選在今年520完成人生大事，雖然今早有些許陣雨，但兩人還是一早抵達戶政事務所辦理結婚登記，象徵兩人對彼此的心意風雨無阻。

新竹市政府也表示，高虹安上任後亦積極推動0-6歲市府養政策，包括持續發放生育津貼、育兒津貼及托育補助，實施祝妳好孕凍卵補助，開辦夜間及假日臨托，放寬好孕專車搭乘條件等，成為年輕爸媽最堅強的後盾，營造「願婚、敢生、樂養」的幸福宜居城市。

▲不少新人會選在520登記結婚，為了讓新竹市民留下深刻印象，市長高虹安親自操刀與戶政事務所設計不同的復古拍照區。（圖／高虹安臉書）

▲不少新人會選在520登記結婚，為了讓新竹市民留下深刻印象，市長高虹安親自操刀與戶政事務所設計不同的復古拍照區。（圖／高虹安臉書）

▲不少新人會選在520登記結婚，為了讓新竹市民留下深刻印象，市長高虹安親自操刀與戶政事務所設計不同的復古拍照區。（圖／高虹安臉書）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／台灣跆拳選手奪牌披五星旗惹議　體育署回應了
獨／5億高中生墜樓案！　夏家父子豪宅曝光
獨／5億高中生墜樓「配偶也含金湯匙」　3年擁2套房身價曝
下雨天「插座口吐綠沫」？台電曝可怕後果：馬上停用
巨大南美蜥衝進民宅！住戶嚇慘
地政士助理涉殺5億高中生　台中公會發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

國中會考首日逾2千人缺考　210件違規「這類超過4成居首」

YouBike官網遭駭「2.1萬筆個資遭竊」　桃園交通局籲勿開不明連結

下波鋒面再炸全台！西半部戒備　颱風路徑「觀察重點曝」

世新大學辦學與時俱進　「甄愛世新」獲考生、家長好評

新冠降級不到1個月「疫情再起」！口服藥使用率比前2個月都增加

大膽考生國中會考作弊！國文考試偷看秘笈「該科恐吃鴨蛋」

大冰奶輸了！妹子喝「這杯手搖飲」狂拉12次　他不信邪…GG了

人工淚液綠膿桿菌污染釀4死！有人摘眼球保命　食藥署公布清查情形

快訊／午後對流發威！雷雨彈開炸6縣市 警戒區出爐

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

見飼主朝自己放5聲屁 貓咪眼神呆滯原地石化

520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

國中會考首日逾2千人缺考　210件違規「這類超過4成居首」

YouBike官網遭駭「2.1萬筆個資遭竊」　桃園交通局籲勿開不明連結

下波鋒面再炸全台！西半部戒備　颱風路徑「觀察重點曝」

世新大學辦學與時俱進　「甄愛世新」獲考生、家長好評

新冠降級不到1個月「疫情再起」！口服藥使用率比前2個月都增加

大膽考生國中會考作弊！國文考試偷看秘笈「該科恐吃鴨蛋」

大冰奶輸了！妹子喝「這杯手搖飲」狂拉12次　他不信邪…GG了

人工淚液綠膿桿菌污染釀4死！有人摘眼球保命　食藥署公布清查情形

快訊／午後對流發威！雷雨彈開炸6縣市 警戒區出爐

田馥甄8月開唱　突拋震撼彈「是畢業典禮」：未來演唱會是未知數

台灣跆拳選手奪牌披五星旗惹議　體育署火速發聲明回應

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

「基本工資」連8漲？　勞動部拚合宜調升

520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

桃園浩克失控砸超商「1員警腦震盪」！原因竟是雞胸肉口味賣完

館長點名黃國昌當「法務部長」抓爆各種弊案　PTT打臉：職位錯了

獨／5億高中生墜樓案！外觀氣派種滿植栽　夏家父子豪宅曝光

陳文杰3分砲　中信前5局4比3反超樂天

咖啡控大集合！　嘉義咖啡節開幕...50特色店家齊飄香

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　雷雨彈轟炸1地1小時

呂秋遠10點分析：高中生不可能已繼承5億

日本旅遊「台人1舉動」超級沒禮貌！噴香水也犯大忌

東方設計大學主動申請停招！原因曝光

台灣最強美魔女？　網一看她近照驚呼：哪買的仙丹

新北「超正檢察官」脫法袍！

即／高雄3區5／31停水23hrs　9400戶受影響

最極端情況發生了！強烈雷雨帶「持續長大」　猛烈降雨將往南走

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

不能輸超正檢察官！美女律師1舉動網笑翻

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

更多熱門

相關新聞

她諷前任「渣男」謝不娶之恩！GG了

她諷前任「渣男」謝不娶之恩！GG了

高雄一名黃姓女子不滿前男友欠款未還，分手不久後還馬上與另名女子步入禮堂，擅自將對方老婆貼在個人臉書的結婚證書截圖下來，貼在自己的臉書粉專反諷「渣男、謝謝你的不娶之恩！」法院認為黃女截圖中顯露了前男友與其老婆的個人資料，並直指前男友「玩弄感情」等，依違反個人資料保護法判處黃女2月徒刑，可易科罰金6萬元，

打賴清德、忽略柯文哲！　學者分析侯友宜520談話：展現個人特質

打賴清德、忽略柯文哲！　學者分析侯友宜520談話：展現個人特質

兩頭小白鯨「粉紅泡泡」技能點滿 排成愛心助攻飼養員求婚

兩頭小白鯨「粉紅泡泡」技能點滿 排成愛心助攻飼養員求婚

綠營怕侯友宜　團結一心重返藍天

綠營怕侯友宜　團結一心重返藍天

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆：你沒那個資格

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆：你沒那個資格

關鍵字：

520結婚戶政事務所新竹市高虹安

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌 高舉五星旗慶祝領獎

5億高中生假孫真兒　阿嬤抓到「公媳亂倫」

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產

快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　雷雨彈轟炸1地1小時

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面