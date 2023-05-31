快訊／民進黨全代會7／16重回圓山　賴清德：以明日之我勝今日之我

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會31日通過將於7月16日重回創黨的圓山大飯店舉辦第二十屆第二次全國黨員代表大會。黨主席賴清德會中表示，2024總統與立委的選舉是一場建立民主共識的團結運動，因此提出了「民主大聯盟」的構想，勉勵要秉持「以今日之我勝昨日之我，以明日之我勝今日之我」，面對新的政治變局。

賴清德今天說，任何政黨要得到人民的支持，一定要貼緊社會的脈動，抓緊社會的需求，所以，不論人才的甄選、觀念的溝通、政策的形成，都必須要打開政黨的藩籬，廣納百川。

賴清德談及，當全世界民主國家站在一起肯定台灣的民主自由，支持台灣的穩定與安全，而形成世界民主自由聯盟的同時，民進黨也要透過選舉的過程，打造台灣的民主大聯盟。

賴清德說，觀念變革與行動一樣重要，在新的政治變局下，要秉持「以今日之我勝昨日之我，以明日之我勝今日之我」，政治工作者要有接受新觀念的勇氣，希望讓不同視角的經驗與看法，進入民進黨的決策思維裡，因此，民主大聯盟除了推出立委候選人之外也有社會各界有志之士的加入，下周起將在中常會裡陸續安排「民主大聯盟系列講座」，為觀念變革增添柴火，延續改革。