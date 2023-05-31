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瑪娃倍速北上今最近！暴雨狂轟「濕到爆紅」　半個台灣都成雨區

▲▼。（圖／氣象局）

▲瑪娃颱風加速北上，不過移動速度依然緩慢，強度略減弱。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中颱瑪娃今日移動速度稍微加快，從昨天的每小時4公里加快到9公里，過去強度略為減弱，持續威脅巴士海峽及東半部海域，今日北部、東北部、東部降雨持續，尤其北部山區、東北部山區雨勢最為明顯，若未來往北更偏東、強度減弱暴風圈縮小，最快今晚有機會解除海上警報。

氣象局預報員謝佩芸表示，今日北部、東部、東北部斷續有間歇性降雨，其中宜蘭山區累積雨量已達豪雨等級，台中、新竹、雙北、花東交界處也都有局部大雨。

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▲▼。（圖／氣象局）

▲▼。（圖／氣象局）

▲▼今日雨區擴大，氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼。（圖／氣象局）

今日北部、東北部、東部降雨持續，尤其北部山區、東北部山區雨勢最為明顯，將有局部大雨或豪雨，另北部降雨範圍也擴展至雙北、桃竹苗等，雨勢會一陣一陣的時晴時雨，中南部則留意午後雷陣雨。

周四颱風更往北移動，迎風面的北部山區雨勢持續明顯，不過宜花的降雨則會趨緩。周五颱風遠離，各地降雨都會緩和下來。

▲▼。（圖／氣象局）

▲颱風將於周五遠離台灣。（圖／氣象局）

今日各沿海風力強勁，蘭嶼11-12級風、綠島及澎湖9-10級風，其他沿海也有6-8級風。沿海浪大，東半部浪高四到六米，西半部也可達二到四米，海象惡劣。

今日中南部、東南部天氣炎熱，約33-34度，南部近山區35-36度。若颱風未來往北更偏東、強度減弱暴風圈縮小，最快今晚到明上午有機會解除海上警報。

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