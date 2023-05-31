黃仁勳背後的女人！　曝英文她教的：虧欠他們太多

▲黃仁勳年輕時與父母合照（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

輝達（Nvidia）搶先布局AI未來在最近迎來強勢上漲，成為全球第8間市值破1兆美元的企業，黃仁勳的身家也正式突破1兆台幣。自幼隨父母移民美國的台灣囝仔黃仁勳，受訪時曾說自己是「父母夢想與願望的產物」，當年英文還是不會英文的媽媽教的，直言自己虧欠父母太多。

黃仁勳2018年接受美媒「CNBC」訪問，當時CNBC介紹黃仁勳，「台裔美籍億萬富翁黃仁勳，公司走在AI、電玩遊戲與自動駕駛車輛技術解決方案的前沿。」

「我是我父母夢想與願望的產物」，黃仁勳將自己的成就歸功於父母，他說父親在1960年代正值30多歲年紀，因為冷氣製造商開利（Carrier）的一項員工培訓計畫，從台灣飛到紐約，第一次踏足美國的父親結訓回到台灣後，便下定決心要把黃仁勳和他哥哥送往美國。

▲黃仁勳9歲移民美國，今年回到台灣受到眾人熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

黃仁勳在移民美國的前幾年，他媽媽會教他們英文，「當時我們根本完全不懂英文」，「每一天，她都會從字典裡隨機挑10個字，然後要我們拼出來，告訴她字義是什麼。」然而黃媽媽根本也不清楚他們究竟說的是對還錯，「無論如何，我父母希望我們成功的願望，最終將我們帶到了這裡。」

「我虧欠他們太多了」，黃仁勳說。

受訪的那一年，黃仁勳身家約56億美元，輝達的市值則超過1400億美元。此前5年，輝達股票市值從2013年5月的每股14.40元，猛漲1500％，來到美股232美元，如今（31日）則已突破400美元。

黃仁勳年幼時先和父母到泰國，9歲時和哥哥一同被送往美國，隨後才與父母在美國團聚。黃仁勳在奧勒岡州立大學認識了妻子洛莉（Lori），兩人共同育有1子1女，長子黃勝斌（Spencer Huang）於2015年來到台灣，與朋友合資在台北信義區經營酒吧。