最正皮膚科女醫師台大研究所畢業　開心PO跟黃仁勳同框照

▲長庚皮膚科醫師王芳穎。（圖／翻攝長庚皮膚科王芳穎醫師臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

長庚皮膚科醫師王芳穎從業後持續在台灣大學醫學工程學系進修，並於上周末博班畢業。她除了PO出身穿畢業服的照片之外，也開心分享Nvidia共同創辦人兼執行長黃仁勳的致詞，並像小迷妹一般發出同框的影片截圖。

王芳穎30日在個人粉專發文表示，台大畢業典禮當日，她早上參加大畢典、下午參加系上的小畢典，「一天被撥穗了兩次，馬不停蹄」，「醫學系畢業之後已經好久沒參加自己的畢業典禮了，本來以為自己已經是個畢典無感的老人了，但等到典禮音樂一播放，這幾年唸博班的點滴漸漸浮現，還是覺得非常感動。」

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▲▼王芳穎分享畢業時，聽到黃仁勳致詞的感想。（圖／翻攝長庚皮膚科王芳穎醫師臉書）



王芳穎表示，她一直以來都喜歡聽各領域佼佼者如何成功的模式，因此黃仁勳的分享讓她獲益良多。她說，Nvidia在可以吃下手機晶片市場的前提下，轉而投入高效能圖像處理器的研發，最後驅動AI產業，「對於聰明、本身已擁有某些條件的人來說，要放棄手上已擁有的東西，更為困難。然而正是因為放棄才造就了現在的Nvidia！想像在Nvidia選擇放棄研發的另一個平行時空，我們還有自動駕駛、圖像辨識、chatGPT這些神奇的科技嗎？」

王芳穎表示，黃仁勳的致詞是想教導畢業生們，「黃執行長真正要告訴大家的，不是鼓勵大家放棄，而是決斷力的重要性」，「時間是公平的」。

網友看完紛紛留言，「恭喜王醫師」、「太辣」、「恭喜畢業」、「王醫師畢業快樂」、「選擇什麼不做跟選擇做甚麼一樣重要啊」、「恭喜！賀喜！狂喜」。

▼王芳穎PO出跟黃仁勳同框的截圖。（圖／翻攝長庚皮膚科王芳穎醫師臉書）

