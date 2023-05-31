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輝達市值站上1兆美元　史上第8家企業達里程碑

▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社紐約30日綜合外電報導

拜人工智慧（AI）需求大增之賜，美國繪圖晶片（GPU）巨擘輝達（Nvidia）今天正式加入市值1兆美元行列，成為首家達此門檻的半導體公司，也是史上第8家達到這項里程碑的企業。

綜合路透社與富比世（Forbes）報導，遊戲與AI晶片大廠輝達今天在美國股市早盤上漲約4%，使得市值再增加400億美元，突破1兆美元（約新台幣30兆6000億元）大關。

輝達如今是世界唯6家市值超過1兆美元的企業之一，其他5家是蘋果（Apple）、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet及亞馬遜（Amazon）。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）和臉書（Facebook）母公司Meta也都曾是1兆美元俱樂部成員，如今市值雙雙跌到7000億美元以下。

至於全球市值第2大半導體公司則是台積電，目前約落在5350億美元。

輝達乘著華爾街對人工智慧題材著迷的趨勢，今年來股價狂飆175%。分析師表示，輝達可能是從AI熱潮獲利處於最有利位置的企業。

輝達的AI晶片用於驅動熱門聊天機器人ChatGPT和其他多種應用。輝達上週發布的預估營收比分析師預期值高出50%以上，令投資人驚嘆，也讓AI題材成為市場注目焦點。

OpenAI公司研發的ChatGPT迅速大受歡迎，已經促使Alphabet和微軟等巨頭開始積極投入生成式AI應用。

研究公司阿格斯研究（Argus Research）分析師凱勒赫（Jim Kelleher）指出：「技術性交易商和AI狂熱，將輝達市值推過1兆美元門檻。」

Great Hill Capital董事長海斯（Thomas Hayes）則表示：「輝達是目前的AI典型代表。市場正要開始面對這場AI趨勢是否貨真價實的真相。」

 

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