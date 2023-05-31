尤伯祥獲大法官提名　立委驚爆黑歷史「他教唆證人偽證！」

▲民間司改會出身的律師尤伯祥獲大法官提名。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統府30日舉行記者會公布四位大法官被提名人選，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。不過，民進黨立委蘇治芬引述雲林地方法院前法官康樹正文章指出，「尤伯祥律師被提名為大法官，令人震驚。雲林焚化爐案，他教唆證人偽證。」消息一出，引發關注。

蘇治芬30日晚間在臉書轉發康樹正貼文，該篇貼文節錄雲林地方法院「94年度訴字第44號刑事判決」，當時康樹正為刑事第一庭審判長，尤伯祥則為被告「天○○」的辯護律師，判決書記載如下：

㈦、證人丙○○具結作證，所為證言，係事前與被告天○○ 勾串，而為虛偽之供述，不得作為有利於被告之證據：

1.證人丙○○係天○○的配偶，於作證前經審判長告知：妳和天○○是夫妻關係，依照法律規定你可以拒絕作證，但是假設妳不拒絕作證而要作證的話，妳要和一般的證人一樣要具結，擔保你說的話實在，如果有說謊，也要和一般證人一樣，要受偽證罪的處罰，你瞭解嗎？妳今天是否願意作證？證人回答：我瞭解，我要作證。於是審判長又告以另外依照刑事訴訟法第181 條規定，根據其他的證人陳述，妳可能涉嫌背信，審判長必須要告訴妳，依照刑事訴訟法第181 條的規定，證人恐因陳述致自己受刑事訴追處罰之虞者，就該部分可以拒絕證言，也就是說可以選擇回答或不回答，但拒絕回答時，必須具結釋明，經過審判長同意，是否瞭解？證人回答：大概吧。審判長再次告知證人丙○○得以拒絕證言等相關規定，詢問證人是否願意作證？證人回答：我願意作證。審判長告知證人具結義務及偽證處罰命朗讀結文後具結。此時檢察官發現證人桌上放一本筆記簿，請求證人收下此筆記本，檢察官懷疑那是問答集。審判長命證人交出該筆記本，檢閱後發現筆記簿確實記載作證的內容，告知先由審判長保管。問證人筆記本記載這些作何事？證人回答：這是我之前在回想，我怕時間點記錯，準備在審判庭回答。「辯護人說明該筆記簿辯護人看過」，依律師法規定，辯護人有協助發現真實的義務，「而事先與證人接觸過」，但是未要求證人把它帶到法庭，是證人怕自己忘掉，所以拿來看。審判長再次告知證人：雖然你們是夫妻關係，只要坐上證言臺，還是會受到的處罰後，命證人具結在結文上簽名後，由辯護人主詰問證人丙○○。（審卷4 第27~28 頁）。」

康樹正整理3重點，「1.事先接獨。2.筆記本有問有答，而且是一問一答，和備忘錄不同。3.詰問內容和筆記本記載相同。」質疑「這是一位大律師涉有串證之虞？」

▲總統府公布大法官被提名人，包括陳忠五、蔡彩貞、朱富美與尤伯祥。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文曝光後，馬上引發不少網友熱議，紛紛表示「大法官不是法官，但是大法官比法官的重要性影響面及象徵代表意義高太多了」、「蘇治芬委員加油，阿彌陀佛」、「麻煩委員在行使同意權時，應該將其擋住，不能讓這樣的人成為大法官」。

另外，士林地檢署檢察官蔡啟文也指出，前雲林縣長張榮味在林內焚化爐的貪污案件中，其中一位共犯委任尤伯祥為辯護律師，尤伯祥為此被告聲請傳訊證人。而蔡啟文當時擔任公訴檢察官，座位與此證人極為接近，因此看到證人受詰問時，不斷地看著一本筆記本回答，故而當庭異議。

蔡啟文還原當時情況，審判長要求證人將筆記本交出後，發現筆記內容都是與該案相關的問答紀錄，且還包含了在此證人之前來作證的證人證詞，因此予以扣押。接著審判長詢問該證人，「這份筆記怎麼會有先前的別的證人的證詞紀錄？」證人則回應，「因為我在先前開庭時，都有來旁聽，就記下來。」

審判長又問，「那麼，筆記內容的預擬問答呢？」證人說「昨晚律師（也就是尤伯祥律師）幫我排練...」不料話還沒講完，尤伯祥就急著站起來搶答，「證人的回答都是他的意思，證人，你說，我有教你怎麼講嗎？」

蔡啟文痛批，尤伯祥這等人品，卻一路透過訴訟案件的包裝，以及對於政治事件發生後的結果的判斷，成為大法官的被提名人，「除了擲筆嘆息外，還是擲筆嘆息。」