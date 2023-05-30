總統府公布4大法官提名人選　藍委不滿：中華民國司法的悲哀

▲總統府公布大法官被提名人陳忠五、蔡彩貞、朱富美、尤伯祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府秘書長林佳龍30日下午公布4位大法官被提名人名單，包括：監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。對此，國民黨立委李德維批評，民進黨執政用來用去就是那些人，提名人選裡面在過去的言論或表現中，有非常多強烈意識形態，真的是中華民國司法的悲哀。

由前總統馬英九提名任命的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益4位大法官將在今年9月任期屆滿；因此，總統府根據大法官提名作業，3月時展開4位大法官的提名作業。根據規定，本次提名的4位新任大法官要在10月1日就職，預計在立法院本會期，總統府將會把提名人選咨請立法院行使同意權。



李德維表示，民進黨執政用來用去就是那些人，夫妻檔、父女檔、父子檔，用都用不完，蔡總統執政連大法官人事都變這樣的親信政治，提名人選裡面在過去的言論或表現中，有非常多強烈意識形態，真的是中華民國司法的悲哀。

有關本次人選，朱富美為台大刑法博士學位，曾任最高檢察署主任檢察官、總統府第一局副局長，以及行政院參事等職；而蔡彩貞畢業自台大法律系、台大商學碩士，目前擔任最高法院審判長，曾任司法院刑事廳廳長，士林地方法院院長；另外，陳忠五是台大法律學院教授，而尤伯祥出身民間司改會，曾任台北律師公會理事長。