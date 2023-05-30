大法官被提名人因「親綠」出線？　林佳龍：還得經立委質詢

▲總統府公布大法官被提名人，包括陳忠五、蔡彩貞、朱富美與尤伯祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統府30日公布4位大法官被提名人名單。其中，有媒體詢問，全國律師公會聯合會本次推薦前台北律師公會理事長李念祖，最後為何由人權律師尤伯祥出線？另外，外界也質疑被提名人，是否因「親綠」而出線？總統府秘書長林佳龍則表示，審薦小組採取「共識決」，不同委員針對每一個人選都可以表達意見及推薦，最後依審薦小組的推薦做為依據。

由前總統馬英九提名任命的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益4位大法官將在今年9月任期屆滿；因此，總統府根據大法官提名作業，3月時展開4位大法官的提名作業。總統府30日下午則公布4位大法官的被提名人名單，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。

針對本次的人選，由於全律會這次推薦李念祖、前全律會副理事長薛西全等人，不過最後是由尤伯祥出線，這讓媒體質疑，本次提名是考量憲政論述能力，還是政治價值理念？對此，林佳龍表示，審薦過程是依據大法官的組成、背景及專長等作遴選，呈現多元分布，審薦小組依據《憲法》增修條例第5條、《憲法》第80條及相關條文的結構組成，除了要考量法官、檢察官及教授等背景外，還考慮經驗及律師背景等，整體審薦之後再交給總統，進行最後審薦工作。

林佳龍強調，審薦小組的推薦是用「共識決」，不同審薦委員對每一個人選有表達及推薦人數，依推薦小組的推薦作依據。

另外，因國民黨也有提出質疑，認為朱富美、尤伯祥和民進黨的關係似乎不錯，所以才成為本次被提名的關鍵。林佳龍則表示，大法官都是獨立行使職權，而且每個人的學經歷、背景都很優秀，加上總統府會把咨文送交立法院，被提名人也還得經過公聽會審查及立委質詢，做為最後審查的依據。