　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4大法官提名人選出爐　賴士葆批：無法期待大法官獨立行使職權

▲▼國民黨團「非核家園破功！ 賴清德急停剎車！？」記者會 賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統府秘書長林佳龍30日公布4位大法官被提名人名單，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。對此，國民黨立委賴士葆批評，總統蔡英文任內15名大法官全部都是由她提名，當人選無法超越黨派，就無法期待獨立公正的行使職權。

賴士葆今日透過臉書發文批評，陳忠五、朱富美、蔡彩貞、尤伯祥四人被外界形容是「綠到出汁」，當大法官人選無法超越黨派，就無法期待大法官獨立公正的行使職權，而大法官4大職權包括「解釋憲法、統一解釋法律及命令、審理總統副總統彈劾案件、審理政黨違憲解散案件」。

賴士葆表示，賴清德原先擔任大法官審薦小組召集人職務，因為外界質疑而辭職，總統蔡英文任內15名大法官全部都是她提名。他指出，2017年軍公教年改，大砍軍公教退休年金，軍公教團體聲請釋憲，最後大法官解釋，軍公教年改合乎憲法，沒有違憲，認為軍公教年改是基於公共利益有其必要性、且不違背信賴保護原則。

此外，《黨產條例》被監察院認定以違法手段追求正義，2017年監察院聲請釋憲，大法官卻稱「憲法未賦予監察院違憲審查權或專屬釋憲聲請權，且該條例與監察院職權無關」而駁回，讓賴士葆痛批，「這完全違背憲政慣例」。

賴士葆補充，2019年，有38名立委因「前瞻預算審議程序」違憲而提出釋憲申請，大法官卻以國民黨立委高金素梅未參與表決作為理由，不予以受理，即便立委們再度聲請釋及暫時處分，卻全部被大法官駁回。

賴士葆提及，2020年，農田水利會資產被政府收歸國有，水利會納入公務機關，有38名立委認為違憲，大法官也認定沒有違反法律，判決合憲，很明顯地為違憲政策背書。2021年，蔡英文為了外交利益犧牲國人食安，開放美國萊豬進口，很多縣市政府皆以「違反縣市自治條例」聲請釋憲，大法官卻判定食安法沒有授權地方政府制定規範，所以地方政府不可以自訂不同於中央的肉品安全容許量標準及殘留萊劑安全標準，等同大法官沒收了地方縣市政府的自治條例。

賴士葆強調，綜觀以上案例，大法官的判決完全沒有讓執政黨失望，全面執政的蔡政府不顧社會觀感，提名意識形態與民進黨完全相符的大法官，用執政黨的角度是適才適所，但民眾看到的大法官卻不是憲法捍衛者，而是淪為執政黨利益的捍衛者，讓人無法期待司法超越黨派，大法官獨立公正行使職權。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃仁勳脫下「最愛皮衣」！　竟拿給他穿
快訊／買飲料給摸奶進警局！　E奶網紅喊露點「沒什麼」
快訊／員工舞弊　金管會重罰銀行2000萬
快訊／差1萬多票敗選！　蘇清泉提當選無效之訴遭駁回
快訊／沒有雞排妹！　民進黨擬徵召吳沛憶、林飛帆、王閔生
獨／李坤城病榻和解金曲歌王！　兒爆恐怖內幕
快訊／新北19歲男遭撞飛！　宣告不治
快訊／雨勢升級雨區又更大！　4縣市「豪大雨特報」
金髮女峇里島玩嗨「露下體」　當地人怒炸：不需要垃圾遊客

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

要賴清德說清「緊急時刻重啟核電」　國民黨團：蔡英文願背書嗎？

4大法官提名人選出爐　賴士葆批：無法期待大法官獨立行使職權

盧秀燕六都滿意度奪冠　中市議員曝「掌握民心」是關鍵

快訊／沒有雞排妹！　民進黨擬徵召吳沛憶、林飛帆、王閔生選立委

急轉彎！侯友宜稱「核能是選項」　他批：不負責任的政治人物

蔡英文引用黃仁勳的話　「未來10年產業發展每一步都有AI」

大法官被提名人因「親綠」出線？　林佳龍：還得經立委質詢

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

已開發240套國軍各式模擬系統　中科院：國造潛艦方面技術上可行

蔣萬安施政滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

要賴清德說清「緊急時刻重啟核電」　國民黨團：蔡英文願背書嗎？

4大法官提名人選出爐　賴士葆批：無法期待大法官獨立行使職權

盧秀燕六都滿意度奪冠　中市議員曝「掌握民心」是關鍵

快訊／沒有雞排妹！　民進黨擬徵召吳沛憶、林飛帆、王閔生選立委

急轉彎！侯友宜稱「核能是選項」　他批：不負責任的政治人物

蔡英文引用黃仁勳的話　「未來10年產業發展每一步都有AI」

大法官被提名人因「親綠」出線？　林佳龍：還得經立委質詢

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

已開發240套國軍各式模擬系統　中科院：國造潛艦方面技術上可行

蔣萬安施政滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

北京拒絕美中防長會晤　陸外交部：「美方清楚原因」應展現誠意

超大膽！楊紫穿亮橘花朵禮服美哭粉絲　羊毛捲又框眼線神秘感滿分

小黑狗開心奔跑「嘴巴竟比中指」　阿母笑笑曝光背後原因

1次3000元！火辣D奶泰妹讓老司機瘋狂　自曝「1天接客12小時」

黃仁勳親臨雲達攤位人氣爆棚　「最愛皮衣」竟脫下給他穿

林輝瑝自爆性冷感！　「苦等3年無果」悲慘戀愛史曝光

空屋環境變乾淨還停機車　正妹警覺得可疑...果然逮到通緝犯！

楊梅警分局草湳派出所原地重建啟用　張善政：可提升洽公環境

台郡搭上AI熱潮商機　專注解決傳輸問題

脫衣舞男「挺長槍」上街！下秒慘被警制伏上銬　結局糗了

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

政治熱門新聞

綠營高雄立委傳黃捷出局　周玉蔻：超討厭民進黨

即／黃捷證實接民進黨中央電話：徵召人選不是我

鄭文燦正式提告　轟國民黨「言論的詐騙」　

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

快來申請！中產以下房貸補貼6月上路

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

為保女友與寶寶　男扛2人贖金困緬甸當豬仔

柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

快訊／總統府公布4大法官被提名人：朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥

柯文哲留107萬呆帳　陳佩琪：開罰我會去繳

外交部證實　1台灣留學生匈牙利遇害

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

更多熱門

相關新聞

蔡英文引用黃仁勳的話　「未來10年產業發展每一步都有AI」

蔡英文引用黃仁勳的話　「未來10年產業發展每一步都有AI」

總統蔡英文30日上午出席「2023年台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮」時指出，引用輝達（NVIDIA）黃仁勳創辦人的話，強調未來十年的產業發展，每一步都有AI元素，這是從基礎開始創新、革新的時代。

大法官被提名人因「親綠」出線？　林佳龍：還得經立委質詢

大法官被提名人因「親綠」出線？　林佳龍：還得經立委質詢

總統府公布4大法官提名人選　藍委不滿：中華民國司法的悲哀

總統府公布4大法官提名人選　藍委不滿：中華民國司法的悲哀

總統府提4大法官人選！在野黨批意識形態　綠委：政治語言大可不必

總統府提4大法官人選！在野黨批意識形態　綠委：政治語言大可不必

批賴清德「騙選票」　賴士葆：標準政治變色龍

批賴清德「騙選票」　賴士葆：標準政治變色龍

關鍵字：

蔡英文賴士葆大法官

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面