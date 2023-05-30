4大法官提名人選出爐　賴士葆批：無法期待大法官獨立行使職權

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

總統府秘書長林佳龍30日公布4位大法官被提名人名單，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。對此，國民黨立委賴士葆批評，總統蔡英文任內15名大法官全部都是由她提名，當人選無法超越黨派，就無法期待獨立公正的行使職權。

賴士葆今日透過臉書發文批評，陳忠五、朱富美、蔡彩貞、尤伯祥四人被外界形容是「綠到出汁」，當大法官人選無法超越黨派，就無法期待大法官獨立公正的行使職權，而大法官4大職權包括「解釋憲法、統一解釋法律及命令、審理總統副總統彈劾案件、審理政黨違憲解散案件」。

賴士葆表示，賴清德原先擔任大法官審薦小組召集人職務，因為外界質疑而辭職，總統蔡英文任內15名大法官全部都是她提名。他指出，2017年軍公教年改，大砍軍公教退休年金，軍公教團體聲請釋憲，最後大法官解釋，軍公教年改合乎憲法，沒有違憲，認為軍公教年改是基於公共利益有其必要性、且不違背信賴保護原則。

此外，《黨產條例》被監察院認定以違法手段追求正義，2017年監察院聲請釋憲，大法官卻稱「憲法未賦予監察院違憲審查權或專屬釋憲聲請權，且該條例與監察院職權無關」而駁回，讓賴士葆痛批，「這完全違背憲政慣例」。

賴士葆補充，2019年，有38名立委因「前瞻預算審議程序」違憲而提出釋憲申請，大法官卻以國民黨立委高金素梅未參與表決作為理由，不予以受理，即便立委們再度聲請釋及暫時處分，卻全部被大法官駁回。

賴士葆提及，2020年，農田水利會資產被政府收歸國有，水利會納入公務機關，有38名立委認為違憲，大法官也認定沒有違反法律，判決合憲，很明顯地為違憲政策背書。2021年，蔡英文為了外交利益犧牲國人食安，開放美國萊豬進口，很多縣市政府皆以「違反縣市自治條例」聲請釋憲，大法官卻判定食安法沒有授權地方政府制定規範，所以地方政府不可以自訂不同於中央的肉品安全容許量標準及殘留萊劑安全標準，等同大法官沒收了地方縣市政府的自治條例。

賴士葆強調，綜觀以上案例，大法官的判決完全沒有讓執政黨失望，全面執政的蔡政府不顧社會觀感，提名意識形態與民進黨完全相符的大法官，用執政黨的角度是適才適所，但民眾看到的大法官卻不是憲法捍衛者，而是淪為執政黨利益的捍衛者，讓人無法期待司法超越黨派，大法官獨立公正行使職權。