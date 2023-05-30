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總統府提4大法官人選！在野黨批意識形態　綠委：政治語言大可不必

▲▼總統府公布大法官被提名人 陳忠五 蔡彩貞 朱富美 尤伯祥 林佳龍 翁岳生。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府公布大法官被提名人陳忠五、蔡彩貞、朱富美、尤伯祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統府秘書長林佳龍30日下午公布4位大法官被提名人名單，包括：監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。在野黨也對提名人選表達疑慮，對此，民進黨立委鄭運鵬表示，國民黨如果有疑慮的話，可以透過質詢方式請教他們各領域的看法，相信這4位被提名人都可以給出明確答案。

由前總統馬英九提名任命的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益4位大法官將在今年9月任期屆滿；因此，總統府根據大法官提名作業，3月時展開4位大法官的提名作業。根據規定，本次提名的4位新任大法官要在10月1日就職，預計在立法院本會期，總統府將會把提名人選咨請立法院行使同意權。

對於在野黨疑慮，鄭運鵬指出，大法官要審查、大家都有不同意見，國民黨對這4位有不同看法的話，國民黨在全院聯席審查時，可以透過質詢方式請教他們各領域的看法，這部分就尊重。

鄭運鵬表示，大法官審查有幾個慣例的程序，包含公聽會、全院聯席審查、投票，現在預計6月中加開臨時會處理，應該還蠻簡單的，國民黨如果有疑慮的話，也不要講那種純政治的，說這些都是蔡總統任內提名，往前看，蔡總統任期8年、前面15位大法官都是前總統馬英九提名的，這種政治語言大可不必。

鄭運鵬指出，但對台灣司法、修法等等，國民黨如果有疑慮的話，這4位來自審檢辯、學界等學有專精的候選人都可以給國民黨明確的答案。

有關本次人選，朱富美為台大刑法博士學位，曾任最高檢察署主任檢察官、總統府第一局副局長，以及行政院參事等職；而蔡彩貞畢業自台大法律系、台大商學碩士，目前擔任最高法院審判長，曾任司法院刑事廳廳長，士林地方法院院長；另外，陳忠五是台大法律學院教授，而尤伯祥出身民間司改會，曾任台北律師公會理事長。

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