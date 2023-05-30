大法官被提名人因「親綠」出線？　黨政人士：對專業的羞辱也不公

▲總統府公布大法官被提名人，包括陳忠五、蔡彩貞、朱富美與尤伯祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統府30日舉行記者會公布四位大法官被提名人選，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。不過，外界質疑人選具「政治色彩」，以及15位大法官都在總統蔡英文任內提名。對此，法界人士感嘆表示，根本膝蓋反射，在野黨將四位被提名人貼上政治標籤，是對專業的羞辱，對當事人不公平。

由前總統馬英九提名任命的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益4位大法官將在今年9月任期屆滿；因此，總統府根據大法官提名作業，3月時展開4位大法官的提名作業。根據規定，本次提名的4位新任大法官要在10月1日就職，預計在立法院本會期，總統府將會把提名人選咨請立法院行使同意權。

不過，在總統府公布人選後，外界也產生質疑，在野黨認為人選具有「政治色彩」，以及15位大法官都是蔡英文任內提名。國民黨立委賴士葆批評，總統蔡英文任內15名大法官全部都是由她提名，當人選無法超越黨派，就無法期待獨立公正的行使職權。

賴士葆批評，陳忠五、朱富美、蔡彩貞、尤伯祥四人被外界形容是「綠到出汁」，當大法官人選無法超越黨派，就無法期待大法官獨立公正的行使職權，而大法官4大職權包括「解釋憲法、統一解釋法律及命令、審理總統副總統彈劾案件、審理政黨違憲解散案件」。

對於外界的質疑，一位法界人士表示，這是「膝蓋反射」，1997年修憲後一度確立的大法官提名任期交錯制，在2007年就遭國民黨執意杯葛4位大法官的提名破壞，而隨後就任的馬英九則在輪到自己提名的七位大法官外，也一併提名了原先應該是總統陳水扁提名的4位缺額，未考慮任期交錯問題，「所以若要質疑提名制度，那導致此制度無法落實的馬前總統才是始作俑者」。

這位人士說，在這樣的情形下，馬英九以後接任的總統在大法官出缺後，只能依法提名，更不要說在實務上當總統有機會連任，遇到大法官出缺，就必須依憲法提名新任的大法官，以順遂憲政的運作。

另有一位長期在法界的黨政人士表示，這次提名的四位大法官人選，分別來自法官、檢察體系、法學及律師界，也有參與人權與民主倡議的推動，無論在司法實務或學術界都有其聲望，在野黨將四位被提名人貼上政治標籤，是對專業的羞辱，對當事人不公平。

總統府秘書長林佳龍在記者會受訪時表示，審薦過程是依據大法官的組成、背景及專長等作遴選，呈現多元分布，審薦小組依據《憲法》增修條例第5條、《憲法》第80條及相關條文的結構組成，除了要考量法官、檢察官及教授等背景外，還考慮經驗及律師背景等，整體審薦之後再交給總統，進行最後審薦工作。

林佳龍強調，審薦小組的推薦是用「共識決」，不同審薦委員對每一個人選有表達及推薦人數，依推薦小組的推薦作依據。

對於外界質疑被提名人有親綠色彩，林佳龍則表示，大法官都是獨立行使職權，而且每個人的學經歷、背景都很優秀，加上總統府會把咨文送交立法院，被提名人也還得經過公聽會審查及立委質詢，做為最後審查的依據。