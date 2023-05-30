　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不准兒子吃甜食「阿嬤偷買冰炫風」　媽氣炸嗆一句話被PTT讚爆

▲▼麥當勞巧克力焦糖冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲阿嬤偷買冰炫風給孫子，竟然讓媽媽氣炸。（示意圖／記者蕭筠攝） 

記者林彥臣／綜合報導

現在因為育兒知識普及，許多媽媽對於小孩的健康管理，都有自己的堅持，可是有時候也會造成與上一代之間的衝突。就有一位PTT鄉民在八卦板上發文表示，在麥當勞遇到一對母子跟阿嬤，為了要不要給小孩吃「冰炫風」發生爭吵，貼文曝光後引發熱議。

原PO發文表示，去吃麥當勞當晚餐時，看到一對母子還有阿嬤一起來消費，小孩一直吵著要吃新出的冰炫風，媽媽說「不可以吃甜的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿嬤看小孩吵得快哭了，趁媽媽去上廁所的時候，跑去買冰炫風給小孩吃。媽媽回來看到小孩在吃冰炫風，氣得狂罵小孩，小孩也因此被罵得大哭。

阿嬤心疼孫子就說，「小孩子吃一點有什麼關係」，但是這句話像是踩到媽媽地雷一樣，直接回嗆，「吃了像你一樣得糖尿病！」

這句話一出，現場所有人頓時安靜，媽媽發現說錯話，再次強調「不能吃」之後，就把冰炫風拿去倒掉。

原PO最後發問，媽媽不給買冰炫風，阿嬤買了被罵「這樣正常嗎？」

網友在推文中回應表示，「阿嬤就是亂源」、「正常，請尊重父母的教養方式
」、「阿嬤寵壞孫子，媽媽做的好」、「長輩不該是插手晚輩管教小孩方式」、「正常啊，最討厭這種，以後小孩什麼都找老人家吵」、「真的欠罵，媽媽在管小孩其他人不要來亂，阿嬤就只想寵孫，教養什麼的丟給他父母」。

但也有人持不同意見表示，「媽媽情緒管控很有問題」、「這媽媽講話真粗暴」、「風水輪流轉，以後小孩長大換他罵媽媽」、「媽媽嗆阿嬤不該，但阿嬤也不應該破壞教養規則」、「最好媽媽這輩子沒吃過甜點，女生哪個不愛吃甜點的」。

《ETtoday新聞雲》曾經報導，營養師高敏敏分享，挑選飲料之前，需特別注意「含糖量」，衛福部建議每日精緻糖攝取，不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%，像是小孩每天最好控制在2顆方糖量之內。

高敏敏點名紅燈區5款飲料分別為：珍珠奶茶、可樂、乳酸菌飲料、果汁、汽水。主要是這些的飲料含糖量都過高，而黃燈區飲料則是建議偶爾喝就好，分別為：調味乳、米漿、水果茶、運動飲料、冬瓜茶。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
郭台銘連Call 5通電話　強拉柯文哲看海高呼「我們海誓山盟
E奶網紅被捕畫面曝光！遭2警從飲料店內帶出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／中颱瑪娃最新位置曝光　氣象局：過去3小時強度略為減弱

不准兒子吃甜食「阿嬤偷買冰炫風」　媽氣炸嗆一句話被PTT讚爆

正妹護理師被瞎指「上班直播」！慘遭惡魔剪輯…真相曝光喊告了

最正皮膚科女醫師台大研究所畢業　開心PO跟黃仁勳同框照

台人到日本旅遊見「超沒品一幕」！一票人細看罵：絕對台灣人做的

明天最後一天！綜所稅50萬戶尚未申報　國稅局加班收件

陪伴輔大師生36年　校內自助餐「仁園餐廳」宣布6／16停業

瑪娃貼近「北台越晚雨越大」！明2地防雨彈　 最快解除海警時間曝

為什麼男生噴射會「抖動」？最美博士曝2狀況：不是射完就沒事了

網路女神要失業？首位AI女模出「火辣寫真集」　粉絲1晚破5000人

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

台中手搖飲開幕玩露出！男嗨「真的有摸到」　總公司震怒發聲明

開7天出事了！飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

開7天出事了！飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

快訊／中颱瑪娃最新位置曝光　氣象局：過去3小時強度略為減弱

不准兒子吃甜食「阿嬤偷買冰炫風」　媽氣炸嗆一句話被PTT讚爆

正妹護理師被瞎指「上班直播」！慘遭惡魔剪輯…真相曝光喊告了

最正皮膚科女醫師台大研究所畢業　開心PO跟黃仁勳同框照

台人到日本旅遊見「超沒品一幕」！一票人細看罵：絕對台灣人做的

明天最後一天！綜所稅50萬戶尚未申報　國稅局加班收件

陪伴輔大師生36年　校內自助餐「仁園餐廳」宣布6／16停業

瑪娃貼近「北台越晚雨越大」！明2地防雨彈　 最快解除海警時間曝

為什麼男生噴射會「抖動」？最美博士曝2狀況：不是射完就沒事了

網路女神要失業？首位AI女模出「火辣寫真集」　粉絲1晚破5000人

尤伯祥獲大法官提名　立委驚爆黑歷史「他教唆證人偽證！」

王思佳買包錢哪來的？　她大方承認「還有1管道」：數字頗驚人

胡智爲領軍統一挑戰6連勝　強碰富邦洋投艾普勒

行政院前顧問陳振坤涉im.B吸金　北檢深夜諭令5萬元交保

酒店妹遭多人「輪流性侵」全裸扛上樓！2男被起訴逆轉判無罪

台灣Line又合體了！　舒華子瑜「耍辣跳Challenge」網嗨：要瘋掉

沙國強權「豪撒近400億台幣」挖角梅西　球王近日公布重大決定

快訊／中颱瑪娃最新位置曝光　氣象局：過去3小時強度略為減弱

章子怡搭機被野生捕捉！　私下親民打招呼意外洩「天價穿搭」

幕後／郭台銘夜襲柯文哲！率自媒體猛拍合照　柯營錯愕：超不尊重

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

生活熱門新聞

即／中颱瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

台人旅日見「超沒品一幕」：絕對台灣人做的

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」

妹子內衣穿到髒了才洗！醫師嚇傻　恐怖後果曝光

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

最正女醫台大研究所畢業　開心PO跟黃仁勳同框照

正妹護理師被瞎指「上班直播」！　真相曝光喊告了

雨區又更大！4縣市豪大雨特報

穿瑜伽褲上班！主管嗆難看　妹子怨：沒影響別人啊

瑪娃貼近越晚雨越大！最快解除海警時間曝

7-11「經典冰品」回歸　業者證實

年薪120萬！情趣用品店「徵體驗員」條件驚呆

更多熱門

相關新聞

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

夏天到了，不少女孩開始穿無袖、短裙出門，就有網友發現，比起露腿的熱褲妹，或低胸上衣的爆乳妹，現在街上到處都是「露腰」的女生。有人也狂點頭，「現在連普通小女孩都是穿露腰的」、「現在真的70%以上都在露腰，超讚請保持」、「一堆小女生穿露肚裝 @@」，話題引發議論。

洋裝妹彎腰　他「瞥見點點」尬爆：要講嗎

洋裝妹彎腰　他「瞥見點點」尬爆：要講嗎

李多慧「綁包頭素顏」被翻出！鄉民喊漂亮

李多慧「綁包頭素顏」被翻出！鄉民喊漂亮

邀企鵝妹代言！大金主傳是「達美樂高層」

邀企鵝妹代言！大金主傳是「達美樂高層」

南部熱瘋！企鵝妹開腿蹲「冰水灌全身」

南部熱瘋！企鵝妹開腿蹲「冰水灌全身」

關鍵字：

甜食冰炫風PTT八卦板

讀者迴響

熱門新聞

即／中颱瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

郭台銘連Call 5通電話　強拉柯文哲看海高呼「我們海誓山盟」

夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想害全家

「小芸」被捕畫面曝光！遭2警從店內帶出

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

台人旅日見「超沒品一幕」：絕對台灣人做的

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

魔獸離台哭了　近百死忠球迷送機

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」

密碼錯太多次！他iPod「被鎖10年」還能用

買飲料給摸奶進警局！網紅辯露點「沒什麼」

妹子內衣穿到髒了才洗！醫師嚇傻　恐怖後果曝光

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面