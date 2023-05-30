不准兒子吃甜食「阿嬤偷買冰炫風」　媽氣炸嗆一句話被PTT讚爆

▲阿嬤偷買冰炫風給孫子，竟然讓媽媽氣炸。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者林彥臣／綜合報導

現在因為育兒知識普及，許多媽媽對於小孩的健康管理，都有自己的堅持，可是有時候也會造成與上一代之間的衝突。就有一位PTT鄉民在八卦板上發文表示，在麥當勞遇到一對母子跟阿嬤，為了要不要給小孩吃「冰炫風」發生爭吵，貼文曝光後引發熱議。

原PO發文表示，去吃麥當勞當晚餐時，看到一對母子還有阿嬤一起來消費，小孩一直吵著要吃新出的冰炫風，媽媽說「不可以吃甜的」。

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阿嬤看小孩吵得快哭了，趁媽媽去上廁所的時候，跑去買冰炫風給小孩吃。媽媽回來看到小孩在吃冰炫風，氣得狂罵小孩，小孩也因此被罵得大哭。

阿嬤心疼孫子就說，「小孩子吃一點有什麼關係」，但是這句話像是踩到媽媽地雷一樣，直接回嗆，「吃了像你一樣得糖尿病！」

這句話一出，現場所有人頓時安靜，媽媽發現說錯話，再次強調「不能吃」之後，就把冰炫風拿去倒掉。

原PO最後發問，媽媽不給買冰炫風，阿嬤買了被罵「這樣正常嗎？」

網友在推文中回應表示，「阿嬤就是亂源」、「正常，請尊重父母的教養方式

」、「阿嬤寵壞孫子，媽媽做的好」、「長輩不該是插手晚輩管教小孩方式」、「正常啊，最討厭這種，以後小孩什麼都找老人家吵」、「真的欠罵，媽媽在管小孩其他人不要來亂，阿嬤就只想寵孫，教養什麼的丟給他父母」。

但也有人持不同意見表示，「媽媽情緒管控很有問題」、「這媽媽講話真粗暴」、「風水輪流轉，以後小孩長大換他罵媽媽」、「媽媽嗆阿嬤不該，但阿嬤也不應該破壞教養規則」、「最好媽媽這輩子沒吃過甜點，女生哪個不愛吃甜點的」。

《ETtoday新聞雲》曾經報導，營養師高敏敏分享，挑選飲料之前，需特別注意「含糖量」，衛福部建議每日精緻糖攝取，不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%，像是小孩每天最好控制在2顆方糖量之內。

高敏敏點名紅燈區5款飲料分別為：珍珠奶茶、可樂、乳酸菌飲料、果汁、汽水。主要是這些的飲料含糖量都過高，而黃燈區飲料則是建議偶爾喝就好，分別為：調味乳、米漿、水果茶、運動飲料、冬瓜茶。