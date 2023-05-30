爆乳妹變少了…被「1穿搭」取代！眾人爆有感：70%↑都露這

▲現在露腰裝是妹子們常見穿搭。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

夏天到了，不少女孩開始穿無袖、短裙出門，就有網友發現，比起露腿的熱褲妹，或低胸上衣的爆乳妹，現在街上到處都是「露腰」的女生。有人也狂點頭，「現在連普通小女孩都是穿露腰的」、「現在真的70%以上都在露腰，超讚請保持」、「一堆小女生穿露肚裝 @@」，話題引發議論。

一位網友在PTT的Gossiping板問卦，「喜歡露腰的女孩有什麼特色？」文中直呼，「炎炎夏日，女孩兒穿著也是越來越清涼，街上到處都是露出纖腰的女孩。」

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對此現象，一票也直呼有感，「太多露腰妹了，看到不想看」、「露胸比較讚」、「沒什麼特色，現在連普通小女孩都是穿露腰的」、「現在這是標配，吃太好的不敢秀」、「上周看到兩個國中女生都穿露腰裝，褲子也很短，上身是小可愛。」有女網友則解釋，「露腰的目的是為了散熱，天氣真的太熱了」、「真的太悶熱，阿姨也不管羞恥露三層肉。」

另外，本站上月報導「她嗨穿新衣服 被姊大罵『露肚子很騷』！網一看驚：超有氣質」，有妹子買了一件短版排扣上衣，胸前有5顆小鈕扣，領口和衣襬則是現在正流行的「木耳邊」，她則選擇搭配淺色系褲子，穿上身會小露鎖骨及一小截腰身。未料姊姊卻說，「這樣露肚子很騷，很像89妹」，還攻擊身材「妳肚子那麼肉，本來就不適合露肚子。」

不過，就有人認為，現在雖然很多女生穿露腰裝，但要搭得好，其實不容易，「現在外面很多件更露的好嗎」、「有點設計感的露，看起來是有氣質的」、「姊姊是否沒跟上最近的穿搭流行…看最近很多韓貨，都喜歡出會露腰肚的短版上衣」、「大學生都這樣穿啊」、「很多韓妞都這樣穿欸！」