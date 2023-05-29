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南台灣熱瘋！企鵝妹急「冰水灌全身」降溫　顧不了開腿醜蹲

▲▼企鵝妹熱到拿冰水淋濕全身降溫。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹熱到拿冰水淋濕全身。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」上個月23日從宜蘭出發，開始徒步環島之旅，毅力驚人的她即使帶傷、腳痛，也鮮少喊累，曾多次走滿休息目標里程數仍繼續步行。目前已經在南台灣的她，飽受烈陽狂曬的考驗，熱到在超商門口拿冰水把全身弄濕，讓網友擔心直呼，「她這樣還走這麼拼，很怕會中暑。」

目前企鵝妹人在嘉義，深深感受到南台灣大太陽的威力，今（29）日被熱到在超商門口緊急降溫，直接拿冰水把全身淋濕，從頭頂開始，帽子、衣服、褲子都不放過。企鵝妹甚至顧不上形象，在鏡頭前開大腿蹲下，把冰水往胸前灌。

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這一幕引發PTT議論，就有人問卦「Jinny又把自己全身弄濕了？」文中直呼，「她是不是被南部氣溫搞瘋了？」貼出截圖掀起話題，「太曬，最近這天氣很扯阿」、「颱風接近有下沉氣流，最近會很熱，幫QQ」、「還穿長袖衣褲熱死」、「找個泳池跳進去吧大姐」、「聽一聽覺得她已經快要沒耐心了。」

▲▼企鵝妹熱到拿冰水淋濕全身降溫。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲顧不得姿勢很醜，企鵝妹忙著降溫。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

還有網友表示擔心，「這兩天太陽有夠大又毒，她這樣還走這麼拼，很怕會中暑，應該要避開中午那幾個小時」、「南部早上10點就熱到不行，一直到夕陽」、「衣服濕掉走路很容易擦傷，N年前水壺漏水行軍的慘痛經驗。」不過，也有人表示，「以前環島時也這樣，這叫有經驗」、「這樣子在太陽下半小時就全乾了，排汗衣褲，一晚就可以乾，走過徒步的應該都是首選。」

據悉，企鵝妹連日趕路，腳底早已長水泡，可她還是繼續走，結果水泡就一直破掉，外加先前雨天濕氣重，傷口根本沒好。也因此她一度痛到在劍湖山樂園時，跑去請醫護人員幫忙重新包紮，並曬出腳底水泡照，觀眾馬上刷留言要她休養，企鵝妹才終於決定休息一天。

不過，企鵝妹28日休息時，趁機更新IG，分享上周的環島側拍紀錄，她表示「從台中豐原走到嘉義大林，總里程數已達到720公里，這次的旅程非常棒，沿途風景優美，還有很多有趣的冒險，包含救了一隻名叫Gina的狗狗！」現在已經完成了70%路程，「現在我們已經在南台灣了！非常期待可以繼續走遍台灣其他的地方！超期待的！」

▼企鵝妹腳底的水泡一直破掉。（圖／翻攝自YouTube／Jinnytty Twitch Vods）

▲企鵝妹腳底長水泡。（圖／翻攝自YouTube／Jinnytty Twitch Vods）

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