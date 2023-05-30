要提醒嗎？洋裝妹一彎腰　他驚瞥見「胸前點點」尬爆了

▲有些妹子穿洋裝，彎腰時會走光。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

對不懂穿搭，或懶得搭配的女孩來說，洋裝根本是救星，但款式真的要好好挑選，或是要小心走光！就有網友表示，有些女生穿洋裝，一彎腰卻隱約可見「胸前點點」，讓他忍不住困擾，到底要不要提醒對方？話題意外引發議論。

有網友在PTT的八卦板問卦，「女生穿洋裝，彎腰時看得到乳頭，要講嗎？」貼文引發討論，「沒穿內衣嗎？怎麼看得到？」「胸小的會空杯，真的看得到」、「說的話會很尷尬」、「正常合身的內衣不可能看到」、「看過兩類彎腰穿衣服看到乳頭的，一種是大、不穿胸罩，一種是小、罩杯蓋不住。」

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其中，有不少人認為，「她感覺得到你的視線」、「會這樣穿就表示不在意吧？很多女生對尺度的標準跟男生幻想的不一樣的」、「正常情況都會遮啦！除非她故意」、「很多女生其實都知道，所以本來就是故意」、「有彎腰也是邊遮著不給你看啦！別幻想了。」

不過，就曾有網友在「靠北女友」發文，喊話全天下做人女友的女生們，在彎腰的時候真的要遮，「穿著比基尼吸引目光，男人觀賞的眼光是性感的；隔著衣服被看到內衣，男人觀賞的目光是偷窺慾」，可他已經不知道跟女友講幾次了，「哪天我不在，誰來保護妳？」

就有女網友點頭，因為自己也沒想過會走光，「我老公也是這樣，不准穿太露，標準範圍就是T恤，太鬆的也不能穿，因為彎腰會曝光、手要遮；短褲不能太短，至少要到膝，裙子只能穿長裙」，一開始她也不習慣，「可是畢竟老公在保護我。」