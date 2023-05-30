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李多慧「綁包頭素顏」被翻出！鄉民一看超驚喜：漂亮很多耶

▲▼李多慧遊戲代言粉絲見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲李多慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）來台後，一舉一動都受到關注，近日就有網友翻出李多慧素顏的影片畫面，引發討論，不少人看到後都直呼，「還不錯啊」、「我覺得素顏更棒」、「素顏好像比較漂亮」。

李多慧過去曾以素顏樣貌現身在影片中，如今畫面被翻出。就有網友在PTT的Gossiping板上，以「李多慧素顏長這樣，你真的OK嗎」為題發文，提到有些人看到李多慧化妝前後的樣子，覺得根本不是同個人，對於李多慧素顏的樣貌，大家覺得如何？

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▲▼李多慧素顏。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

▲▼李多慧素顏。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

▲▼李多慧素顏。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

事實上，李多慧去（2022）年7月時分享「다혜랑 호캉스 갈래?+ 첫 쌩얼 공개..?」的影片，本來妝容完整的她，一一拿出卸妝用品開始卸妝，後來還邊刷牙邊跳舞。雖然李多慧以素顏亮相，不過仍可見她的皮膚相當光滑透亮，似乎沒什麼瑕疵也沒有暗沉。

▲▼李多慧素顏。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

▲▼李多慧化妝前後樣貌。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

▲▼李多慧素顏。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

不少網友看到李多慧素顏的樣貌後，紛紛留言直呼，「素顏比化妝好看」、「屁啦！這叫素顏？怎反而比較好看」、「素顏漂亮很多耶」、「素顏這樣很美了」、「X北！覺得素顏還比較好看」、「素顏比較好看」、「這真的極品」、「素顏明顯好看很多吧？可以考慮淡妝」、「素顏比化妝好看，真心不騙」、「顏值在她年紀也是中上了」、「很可以啊！素顏很清秀也漂亮」。

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