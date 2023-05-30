要賴清德說清「緊急時刻重啟核電」　國民黨團：蔡英文願背書嗎？

▲林思銘（左2）出席國民黨團「非核家園破功！ 賴清德急停剎車！？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨長期主張「非核家園」，但民進黨2024總統參選人賴清德日前卻拋「緊急時刻重啟核電」，引發討論。國民黨立法院黨團今（30日）舉行記者會，要求賴清德須向國人說清楚，緊急時刻重啟核電跟核電廠延役有何不同？還是跟「務實台獨工作者」一樣，為了騙選票，什麼樣的髮夾彎都做得出來？國民黨團也說，要問問賴清德，公開提出「核電重啟」的論述，大小姐（指總統蔡英文）同意嗎？願意背書嗎？

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘30日在國民黨團「非核家園破功！ 賴清德急停剎車！？」記者會上表示，2018年公投通過反對非核家園，但是民進黨政府無視民意，堅持讓核一、二、三廠如期除役，也不同意重啟核四，當時蔡英文信誓旦旦地說，2025年要提升再生能源的佔比到20%，補充核電缺口，但眼看著2025就要到了，根據2022年全年統計，再生能源只占台灣整體發電結構的8.27%，根本無法彌補核一、核二除役後260億度的電力缺口。

林思銘質疑，賴清德這時突然「人間清醒」，鬆口說出「應讓已停機的核能機組維持可緊急使用狀況，以備不時之需」，賴此一說法，明顯就是不排除已除役的核一、核二重開機，以及核三繼續運轉的可能性。而同時，民進黨昨在立法院卻以優勢通過，將主管核能安全的二級機關「行政院原子能委員會」，降級為三級機關，雖然名為「核能安全委員會」，但原能會在還是二級機關時，就只能勉強和台電平起平坐，試問降級後，如何發揮監管功能？

林思銘指出，民進黨做一套、說一套，無視電力短缺、電價節節漲的問題，以及2025已無法達成非核家園的事實狀況，明明在做廢核的事，賴清德還大言不慚的說出「應該讓已停機的核能機組維持在可緊急使用的狀況」，賴是在打臉民進黨的神主牌嗎？民進黨允許賴神的政策大轉彎嗎？

林思銘又指，賴清德這邊喊要維持使用核能，行政院那邊卻降級原能會，只負責核安，卻棄核能未來的重啟發展於不顧，完全不懂施政邏輯何在？國人非常好奇賴清德的「擁核說」，雖然行政院長陳建仁及經濟部長王美花重申政策沒變，出面為賴清德自圓其說，但「大小姐」蔡英文怎麼看？請蔡講清楚說明白，不要把這樣的問題甩鍋給未來的執政者。