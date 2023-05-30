　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要賴清德說清「緊急時刻重啟核電」　國民黨團：蔡英文願背書嗎？

▲國民黨團「非核家園破功！ 賴清德急停剎車！？」記者會 賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林思銘（左2）出席國民黨團「非核家園破功！ 賴清德急停剎車！？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨長期主張「非核家園」，但民進黨2024總統參選人賴清德日前卻拋「緊急時刻重啟核電」，引發討論。國民黨立法院黨團今（30日）舉行記者會，要求賴清德須向國人說清楚，緊急時刻重啟核電跟核電廠延役有何不同？還是跟「務實台獨工作者」一樣，為了騙選票，什麼樣的髮夾彎都做得出來？國民黨團也說，要問問賴清德，公開提出「核電重啟」的論述，大小姐（指總統蔡英文）同意嗎？願意背書嗎？

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘30日在國民黨團「非核家園破功！ 賴清德急停剎車！？」記者會上表示，2018年公投通過反對非核家園，但是民進黨政府無視民意，堅持讓核一、二、三廠如期除役，也不同意重啟核四，當時蔡英文信誓旦旦地說，2025年要提升再生能源的佔比到20%，補充核電缺口，但眼看著2025就要到了，根據2022年全年統計，再生能源只占台灣整體發電結構的8.27%，根本無法彌補核一、核二除役後260億度的電力缺口。

林思銘質疑，賴清德這時突然「人間清醒」，鬆口說出「應讓已停機的核能機組維持可緊急使用狀況，以備不時之需」，賴此一說法，明顯就是不排除已除役的核一、核二重開機，以及核三繼續運轉的可能性。而同時，民進黨昨在立法院卻以優勢通過，將主管核能安全的二級機關「行政院原子能委員會」，降級為三級機關，雖然名為「核能安全委員會」，但原能會在還是二級機關時，就只能勉強和台電平起平坐，試問降級後，如何發揮監管功能？

林思銘指出，民進黨做一套、說一套，無視電力短缺、電價節節漲的問題，以及2025已無法達成非核家園的事實狀況，明明在做廢核的事，賴清德還大言不慚的說出「應該讓已停機的核能機組維持在可緊急使用的狀況」，賴是在打臉民進黨的神主牌嗎？民進黨允許賴神的政策大轉彎嗎？

林思銘又指，賴清德這邊喊要維持使用核能，行政院那邊卻降級原能會，只負責核安，卻棄核能未來的重啟發展於不顧，完全不懂施政邏輯何在？國人非常好奇賴清德的「擁核說」，雖然行政院長陳建仁及經濟部長王美花重申政策沒變，出面為賴清德自圓其說，但「大小姐」蔡英文怎麼看？請蔡講清楚說明白，不要把這樣的問題甩鍋給未來的執政者。

▲▼國民黨團「非核家園破功！ 賴清德急停剎車！？」記者會 賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃仁勳脫下「最愛皮衣」！　竟拿給他穿
快訊／買飲料給摸奶進警局！　E奶網紅喊露點「沒什麼」
快訊／員工舞弊　金管會重罰銀行2000萬
快訊／差1萬多票敗選！　蘇清泉提當選無效之訴遭駁回
快訊／沒有雞排妹！　民進黨擬徵召吳沛憶、林飛帆、王閔生
獨／李坤城病榻和解金曲歌王！　兒爆恐怖內幕
快訊／新北19歲男遭撞飛！　宣告不治
快訊／雨勢升級雨區又更大！　4縣市「豪大雨特報」
金髮女峇里島玩嗨「露下體」　當地人怒炸：不需要垃圾遊客

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

要賴清德說清「緊急時刻重啟核電」　國民黨團：蔡英文願背書嗎？

4大法官提名人選出爐　賴士葆批：無法期待大法官獨立行使職權

盧秀燕六都滿意度奪冠　中市議員曝「掌握民心」是關鍵

快訊／沒有雞排妹！　民進黨擬徵召吳沛憶、林飛帆、王閔生選立委

急轉彎！侯友宜稱「核能是選項」　他批：不負責任的政治人物

蔡英文引用黃仁勳的話　「未來10年產業發展每一步都有AI」

大法官被提名人因「親綠」出線？　林佳龍：還得經立委質詢

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

已開發240套國軍各式模擬系統　中科院：國造潛艦方面技術上可行

蔣萬安施政滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

要賴清德說清「緊急時刻重啟核電」　國民黨團：蔡英文願背書嗎？

4大法官提名人選出爐　賴士葆批：無法期待大法官獨立行使職權

盧秀燕六都滿意度奪冠　中市議員曝「掌握民心」是關鍵

快訊／沒有雞排妹！　民進黨擬徵召吳沛憶、林飛帆、王閔生選立委

急轉彎！侯友宜稱「核能是選項」　他批：不負責任的政治人物

蔡英文引用黃仁勳的話　「未來10年產業發展每一步都有AI」

大法官被提名人因「親綠」出線？　林佳龍：還得經立委質詢

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

已開發240套國軍各式模擬系統　中科院：國造潛艦方面技術上可行

蔣萬安施政滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

北京拒絕美中防長會晤　陸外交部：「美方清楚原因」應展現誠意

超大膽！楊紫穿亮橘花朵禮服美哭粉絲　羊毛捲又框眼線神秘感滿分

小黑狗開心奔跑「嘴巴竟比中指」　阿母笑笑曝光背後原因

1次3000元！火辣D奶泰妹讓老司機瘋狂　自曝「1天接客12小時」

黃仁勳親臨雲達攤位人氣爆棚　「最愛皮衣」竟脫下給他穿

林輝瑝自爆性冷感！　「苦等3年無果」悲慘戀愛史曝光

空屋環境變乾淨還停機車　正妹警覺得可疑...果然逮到通緝犯！

楊梅警分局草湳派出所原地重建啟用　張善政：可提升洽公環境

台郡搭上AI熱潮商機　專注解決傳輸問題

脫衣舞男「挺長槍」上街！下秒慘被警制伏上銬　結局糗了

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

綠營高雄立委傳黃捷出局　周玉蔻：超討厭民進黨

即／黃捷證實接民進黨中央電話：徵召人選不是我

鄭文燦正式提告　轟國民黨「言論的詐騙」　

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

快來申請！中產以下房貸補貼6月上路

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

為保女友與寶寶　男扛2人贖金困緬甸當豬仔

柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

快訊／總統府公布4大法官被提名人：朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥

柯文哲留107萬呆帳　陳佩琪：開罰我會去繳

外交部證實　1台灣留學生匈牙利遇害

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

更多熱門

相關新聞

4大法官提名人選出爐　賴士葆批：無法期待大法官獨立行使職權

4大法官提名人選出爐　賴士葆批：無法期待大法官獨立行使職權

總統府秘書長林佳龍30日公布4位大法官被提名人名單，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。對此，國民黨立委賴士葆批評，總統蔡英文任內15名大法官全部都是由她提名，當人選無法超越黨派，就無法期待獨立公正的行使職權。

蔡英文引用黃仁勳的話　「未來10年產業發展每一步都有AI」

蔡英文引用黃仁勳的話　「未來10年產業發展每一步都有AI」

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

蔣萬安拒承諾追柯107萬呆帳　議員罵莊肖維

蔣萬安拒承諾追柯107萬呆帳　議員罵莊肖維

金門行程獨缺侯友宜？　前立委建議：應有「偏向虎山行」心態

金門行程獨缺侯友宜？　前立委建議：應有「偏向虎山行」心態

關鍵字：

國民黨林思銘核能賴清德2024總統大選國民黨團蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面