雲監推動高齡毒品犯處遇　獲國際獅子會300D1區支持...捐款10萬

▲國際獅子會300D1區反毒委員會捐贈雲林監獄10萬5000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

矯正署新任署長周輝煌宣示未來獄政發展方向後，雲林監獄即研議「高齡毒品犯生活適應及體適能訓練處遇實施計畫」，國際獅子會300D1區反毒委員會與法務部矯正署雲林監獄，今（30）日辦理高齡毒品犯處遇，並由國際獅子會300D1區反毒委員會捐贈雲林監獄10萬5000元。

矯正署長周輝煌長宣示獄政未來發展「高齡收容人處遇」及「落實矯正專業化處遇」，雲林監獄即安排高齡治療專業醫療團隊醫事人員進行高齡生理、心理、家庭社會個人各層面功能之三級預防處遇保健，包括「初級預防保健－進行保健衛教」、「次級篩檢治療－高齡者身心健康基本篩檢評估」、「三級照護復健－高齡者體適能運動、自我健康管理及心理認知促進與終身教育學習三大構面結合課程」，以更專業化的推動高齡收容人身心處遇，回到社會後能持續發揮一技之長，而獲得國際獅子會300D1區反毒委員會大力支持。

國際獅子會300D1區反毒委員會主席宋俊明表示，毒品防制須從學校、家庭、社區到民間團體和政府機關聯結，本委員會一直在努力將反毒觀念與拒毒方法，具體落實扎根於家庭中，藉由專業人士協助年老者維持體適能及學習技能，回歸社會後將可減低家庭負擔。

雲林監獄典獄長杞炎烈表示，毒品犯長期使用毒品造成身心受損，因此到65歲後，身體體能急速衰退，然而收容人身心健康的基礎是良好身體體能，體適能訓練可以維持體能並促進血液循環，進而防止跌倒及大腦退化，因此特別要以體適能訓練為主體，佐以正確健康管理知識與終身學習，完善高齡收容人全方面身心。

▲雲監受刑人進行國樂演奏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）