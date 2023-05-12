雲林二監母親節懇親　受刑人溫馨光輝團聚與家人話家常

▲雲林二監母親節懇親溫馨又隆重。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

記者蔡佩旻／雲林報導



為使收容人藉由親情慰藉，紓解思親情懷，雲林第二監獄在5月初辦理孝親，由中華電信雲林營業處免費提供30線電話，供全監2000餘名同學打電話向至親道謝問候。本週接續於10、11日兩日下午於該監禮堂舉辦母親節面對面懇親活動，有210名收容人、400餘名家屬共享午後溫馨時刻。

懇親活動會場由收容人精心布置，充滿謝親恩的氣氛，家屬中不少年邁雙親帶著稚齡孫子女前來，在活動過程中，為暫時缺席的親職盡力彌補，懇親活動撫慰收容人與家屬彼此間思念的心情。該監特別於懇親末了時準備應景的康乃馨花束，由同學們轉贈給家屬，也為同學和家中偉大母親們留下溫馨團聚影像，為活動增添花絮。

典獄長林文宗亦親臨會場逐一向每位家屬表達關心之意，並鼓勵收容人，「媽媽們不會記得要過母親節，浪子回頭、回家的那日就是過節」。各位務必牢牢記得與感激家屬的支持，在監期間沉澱悔過、接受教化並最終賦歸社會，有家人的陪伴及打氣，是最幸福的。並期收容人在經歷監禁與教化後，懷著家人的愛與關懷，走出新的人生之路。

獄方指出，本次活動有一較溫馨的案例，本監特商由雲林縣府社工陪同女所收容人小婉(化名)年幼子女參加懇親會，以彌補家人移居北部無法陪同懇親之缺憾。小婉為此相當感激，也把握難得的母子時光，與年僅四歲的幼子童言童語歡度一個美好下午。

雖然新冠疫情趨緩解編，雲二監在籌備此次懇親活動時仍考量A型流感及腸病毒持續於社區流行，亦持續辦理防疫工作，入戒護區前測量體溫，懇親收容人及家屬全程配戴口罩，並對全監消毒清潔，讓收容人與家屬能夠在母親節前夕順利團圓也兼顧機關衛生安全避免成為防疫破口。

獄方同時與台灣更生保護會雲林分會共同邀請專業社工師於會場進行親職教育專題演講，藉以推動家庭支持方案，幫助收容人增進家庭關係。雲林縣衛生局毒品危害防制中心亦派專人到場，對家屬進行毒品危害衛教宣導，增進藥物濫用防制相關知識。活動在一聲聲保重，依依不捨中圓滿落幕。