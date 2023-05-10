親情支持！收容人動容悔悟　雲林監獄母親節熱線800人熱線團圓

▲雲林監獄於母親節前夕辦理收容人電話懇親活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

週末即是母親節，法務部矯正署雲林監獄為紓解收容人思鄉情緒，在母親節日前夕辦理收容人電話懇親活動，由中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司雲林營運處，提供30部電話機，讓近8百多名收容人，透過熱線傳達傾訴思念。

收容人小育入監十多年，其母親在三大節面對面懇親活動從未缺席，但卻在今年的春節及母親節，皆向小育回覆不參加，僅是囑咐小育有空就會前往會客。在母親節電話懇親活動中，小育懷著忐忑不安的心情，撥打家裡的電話。是姊姊接起來，透過姊姊才得知，母親罹患肺腺癌2期，手術後做化療體力很差，頭髮也掉光了，怕他擔心才不說，也沒去探視。

小育自知十多年來拖累出嫁的姊姊，自責身陷囹圄一點都幫不上忙滿懷愧疚，在電話中向姊姊悔悟「姊，辛苦你了，欠你很多」；姊姊也告訴他「把自己顧好，早日回家」。母親接上電話的那刻，兩頭都落淚了，小育哭著說「媽，對不起…..」久久說不出話來，此時通話結束鈴聲響起，小育大喊「媽，不用擔心我，多保重身體，母親節快樂，我愛您」。此刻家人的體諒與支持，讓小育更加珍惜。

活動間，雲林監獄典獄長杞炎烈親自到會場關懷收容人電話撥打情形，看見情緒低落的收容人，囑咐同仁多加關懷，必要時給予協助。典獄長杞炎烈表示，感謝中華電信雲林營運處，每年三節提供免費電話，讓收容人與家屬維繫感情，以親情感化收容人，激勵其改過自新，讓不便前往懇親的家屬，可使用電話熱線與收容人在線上團圓。

▲雲林監獄典獄長杞炎烈親自到會場關懷收容人電話撥打情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）