雲林監獄5月春暉情　收容人受家屬關心更懂感恩

▲雲林監獄辦理收容人母親節面對面懇親活動，讓家屬感受收容人的用心與努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

法務部矯正署雲林監獄在今（4）日辦理收容人母親節面對面懇親活動，並推廣多元家庭支持「愛在雲端－電子家庭聯絡簿」、「枕邊細語，為孩子說故事」等方案，讓家屬感受收容人的用心與努力。收容人阿旺，親暱的抱著2歲的孫子翔翔，笑的合不攏嘴。

阿旺的家屬經常以「電子家庭聯絡簿」傳遞各種生活趣事，分享孫子被媽媽「修理」哭著睡著的樣子。阿旺問兩歲的翔翔「我是誰」，翔翔說「你是阿公啦」，阿旺問「阿公是誰」，翔翔說「旺啊！」，現場哈哈大笑。家屬的關心與參與，讓親人互動更有話題，感情更加濃厚。

▲雲監典獄長杞炎烈親自到會場問候每位家屬，並對不辭辛勞參與懇親活動之家屬致意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

收容人小宇帶著母親參觀自己創作的母親節壁報「希望」與「感恩」，母親驚訝又高興的問「真的是你畫的!?」小宇已入監十多年，十七、八歲開始進出監所，經常忤逆父母，出監後寧可四處遊蕩也不回家，到了五十知天命之年，開始與人生和解懂得感恩，父親卻在今年初往生。

收容人小宇更加珍惜與母親間的相處時光，緊牽著母親的手，不斷的叮嚀母親注意身體，一定要等他回家。雲監典獄長杞炎烈親自到會場問候每位家屬，並對不辭辛勞參與本次懇親活動之家屬致意，因為有家人的支持與鼓勵，能使收容人有改過向善的信念與助力，俾利順利復歸社會。

▲雲林監獄母親節壁報比賽，於懇親當日懸掛會場給家屬參觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）