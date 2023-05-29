幕後／排黑條款中槍林文瑞退選　藍雲林海線立委陷「選擇困難」

▲林文瑞認20年前曾行賄，宣布退選雲林海線立委。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

受《選罷法》新訂排黑條款波及，國民黨立委林文瑞今（29）日宣布退出雲林縣第1選區（海線）立委選舉。對於後續替補人選，國民黨中央黨部人士表示，儘管事出突然，但已提前掌握並採取因應作為，黨中央與地方會雙向溝通、雙向覓才，「一定會找出會贏的、適合的人選」，包括前立委張嘉郡、現任雲林縣文化觀光處長陳璧君等，都是一時之選，預計會在6月18日完成提名，請各界給予一點時間。

林文瑞原獲國民黨提名參加雲林縣第1選區立委選舉，出戰現任民進黨立委蘇治芬，但受到《選罷法》新訂排黑條款波及，他今天透過臉書聲明指出，20年前在水利會擔任員工，不得不聽從指示擔下替人行賄的行為；雖然不能參選，但他相信一定會有「強棒接替」，他也會全力協助國民黨日後所徵召的候選人。

一位黨務主管透露，「提出釋憲、參選到底」原是林文瑞的選項之一，但他今天做出退選決定，大家雖然不捨但也尊重；儘管事出突然，但在《選罷法》修法過程中，黨中央已做了沙盤推演，提前掌握現今事態，並透過雲林縣長張麗善、雲林縣黨部主委陳瑞雄、立委林文瑞等多位地方輔選要角提報替補人選名單，黨中央會聽取各方意見，也會與地方雙向溝通、雙向覓才，「一定會找出會贏的、適合的人選」，並在6月18日之前重新完成提名。

▲前立委張嘉郡。（圖／記者屠惠剛攝）

另有黨中央人士說，在縣長張麗善的治理下，國民黨在雲林縣人才濟濟，包括前立委張嘉郡、現任雲林縣文化觀光處長陳璧君、虎尾鎮長丁學忠、雲林縣府行政處長陳志揚等，都是一時之選。據悉，地方目前還在評估人選，地方黨部也在逐一徵詢，一有適當人選就會提報給黨中央，6月份之內一定會完成相關作業。

只不過雲林立委分成海線及山線2席，兩者之間有連動效應，恐增加提名的考量。另有知情人士說，例如地方原屬意陳璧君投入山線，但現在如果由她來參選海線，則山線又須重新布局。至於陳璧君目前並無國民黨籍，知情人士表示「這不是問題」，此前已有徵召無黨籍張善政投入桃園市長前例，當天即可入黨。

至於前立委張嘉郡，知情人士說，她對參選區域立委較無興趣，且對戰老面孔的民進黨蘇治芬，應以新面孔為宜；雖說張嘉郡現在還很年輕，但她出道較早，對選民而言已不大有新鮮感。只不過，張嘉郡近期頻頻出席地方活動，儘管她始終堅稱只當輔選啦啦隊，但如果真的沒有適當人選，仍不失為一張保險牌。