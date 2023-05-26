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準公幼政策遭批灑錢「摧毀教育公平」　教部：辦理不善將解除契約

▲▼全教總指投入準公幼教育資源已快要超過真公幼，批評準公幼政策摧毀教育公平。（圖／全教總提供）

▲全教總指政府投入準公幼教育資源已快要超過真公幼，批評準公幼政策摧毀教育公平。（圖／全教總提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部在108年推出準公幼政策，但全教總今（26日）召開記者會，指投入準公幼教育資源已快要超過真公幼，批評準公幼政策摧毀教育公平，全國幼教產業工會今天也批評，準公幼申請條件過於寬鬆，幾乎能以「撒錢」來形容，教育部則回應，將持續精進準公共機制，並研修合作要件，辦理不善園所將會解除契約。

108年教育部推出準公幼政策，全教總今指出，當年經費僅30億元，111年已到1百億，依照教育部統計，110學年度準公共簽約率，占符合其合作要件私立幼兒園總數約7成，公立與非營利有2984間，準公幼與私立4182間，公私比目前約為4：6。

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全教總表示，準公幼政策推出以來，面臨社會質疑，包含學費調漲、巧立名目、超收違規、低薪高報等狀況，也有民間團體認為應該要廢除準公幼系統，而從目前相關數據顯示，投入準公幼教育資源已快要超過真公幼，顯然已經打臉潘文忠當初主張的「準公幼是補充措施」。

另全國幼教產業工會也批評，準公幼申請條件過於寬鬆，卻可拿到政府大量補助，幾乎可用撒錢來形容，而且政府補助家長學費，已超過一所幼兒園運作所需，導致各地頻頻開設新的準公幼園區，成為業者賺錢的康莊大道。

教育部則回應，擴大公共化供應量始終是政府施政重點，從106至111年，增加3092班，是計畫推動前17年的2.2倍，而且持續在擴展中，而且公私合作為家長創造較充足的平價就學名額，友善家庭育兒，準公共機制訂定收費數額、教保人員薪資基準等6項合作要件，也為參與的私立幼兒園基本品質把關。

教育部強調，多年來持續補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備並未停止，而給予準公共幼兒園設備協助優化幼兒的學習環境，公共化及準公共等平價教保政策，秉持家長每月繳費不超過一定額度，減輕育兒負擔，準公共幼兒園是平價教保服務一環，作業要點訂有優先招收需要協助幼兒規定，準公共幼兒園如有違反法令規定，除依法處罰外，辦理不善者，地方政府也可以視情節於次學期或次學年解除契約，以確保幼兒及家長的權益。

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