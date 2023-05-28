亞洲物理奧賽揭曉　台學生獲6金1銀「國際排名第3」

▲亞洲物理奧林匹亞競賽成績揭曉，8名台灣參賽學生抱回6金1銀。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

由蒙古主辦的2023年第23屆亞洲物理奧林匹亞競賽成績今（28日）揭曉，代表我國參賽的8名學生共獲得6金、1銀、1榮譽獎佳績，國際排名第3名，成績僅次於中國和俄羅斯。

教育部國教署指出，台灣代表參賽學生在28個國家（地區）、196名參賽學生中，共獲得6金、1銀、1榮譽獎佳績，國際排名第3名（以金牌數計算；中國及俄羅斯獲得8金，並列第1名），整體表現亮眼。

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國教署表示，此次參賽代表隊由國內大學10多名教授組成的輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從全國152所學校共2374名學生中選出8名學生代表參賽，並由國立臺灣師範大學教授陳傳仁及國立臺灣大學退休教授蔡尚芳擔任領隊及副領隊，國立陽明交通大學教授莊振益及朱仲夏隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。代表團於5月20日飛往蒙古參賽，今上午舉行閉幕典禮及頒獎，預定6月1日返台。

依據教育部「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系；此外金牌及銀牌得主，分別可獲教育部頒發10萬元及5萬元獎學金。





▲第23屆亞洲物理奧林匹亞競賽，台灣獲獎學生名單。（圖／教育部提供）