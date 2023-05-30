賴清德：讓金門從守護台灣前線　變「世界進出台灣前門」

▲民進黨總統參選人賴清德今日前往金門造勢。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德30日出席金門縣信賴台灣之友會成立大會，他致詞時表示，金門的歷史悠久、文化深厚，未來要共同努力，讓金門從守護台灣的前線，變成世界進出台灣的前門。

賴清德會中回憶過去在金門服役的日子，他表示，非常感謝金門的鄉親，因為金門對國家非常重要，不僅是過去幾十年來都站在守衛國家安全的第一線，讓國人可以安居樂業，而且有很多的金門人到台灣和東南亞國家發展，未來要共同努力，除了讓金門可以跟其他地方一樣好好發展，包括提升醫療、交通、綠能等建設外，也希望金門可以從守護台灣的前線，變成世界進出台灣的前門。

賴清德重申，「和平是無價的、戰爭沒有贏家」，台灣每個人都追求和平，也沒有一個政黨想要戰爭，但「有主權的和平才是真正的和平」，如果沒有了主權，所謂的和平就只是短暫的假和平，香港和澳門就是例子。他也提到，中國想在台灣創造一個「和平與戰爭的選擇」的氛圍，如果因此做出錯誤的決定，「走錯了一步，要回頭就不容易了」。

賴清德也表示，只要在對等、尊嚴的前提下，對兩岸人民福祉有幫助，他都樂於參與各項的合作計畫，但絕不接受「九二共識、一個中國原則」為前提，因為放棄了主權就什麼都沒有了。他強調，有主權才是這塊土地的主人，和平需要靠實力來得到，不能靠和平協議，因為和平協議如果有效，西藏就不會像今天這麼慘，如果和平協議有效，世界上就不會有所謂的戰爭。

賴清德談及，目前的國際局勢，包括韓國總統尹錫悅提到，「北韓問題不是南韓的問題而已，是全世界的問題」，日本首相岸田文雄也在G7高峰會公開指出，「台灣的安全問題是全世界的問題」；面對極權主義的威脅，不是哪個國家自己的問題而已，而是全球都要共同面對的問題，大家透過提高國防預算、提升國防武力，以備戰來達到避戰，進而達到和平，且要跟民主陣營站在一起，「德不孤必有鄰」，所以這場選舉是在民主和專制之間做選擇。