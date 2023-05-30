綠營竹市立委擬徵召林志潔　本人坦言：心中有過100個想法和擔心

▲陽明交大科法學院特聘教授林志潔。（圖／翻攝自林志潔臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨擬徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔參選新竹市立委，民進黨最快周三中執會正式通過徵召。對此，林志潔30日也在臉書分享被徵召的心路歷程，她坦言，當時聽到後倒吸了一口氣，三分鐘內，心裡轉過一百個想法和擔心，是因為關鍵地在她愛的新竹，而交大也在新竹，她根本沒有拒絕的空間。

林志潔表示，從受到徵詢、答應承擔、公開訊息到今天剛好滿一週。她提到，她的先生陳鋕雄走到哪裡都被問「是真的嗎？你答應嗎？」，她打趣說道，自己又不是限制行為能力人，她要做什麼為什麼要先生答應？,

林志潔坦言，當時答應接受徵召，聽到後先倒吸了一口氣，三分鐘內，心裡轉過一百個想法和擔心，主要是考慮她熱愛教學研究，以及評議中心的專業服務工作，但是因為關鍵地在她愛的新竹，而交大也在新竹，她根本沒有拒絕的空間；她提到，總召柯建銘也有問，家裡會否反對，她表示，「鋕雄老師認識我很深，但凡我決定做的事，他都會支持的。」

此外，林志潔分享，先生陳鋕雄昨天才跟朋友們說，「志潔是一個有大能量的人，有更多人因為她的能量而受惠，我們應該支持」，讓她大讚是真男人的典範。她最後也向大家喊話，「我知道後面的路一定很辛苦，也請繼續始終如一的為我加油！」