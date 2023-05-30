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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「我絕對禁得起檢驗」鄭文燦正式提告　轟國民黨：言論的詐騙

▲▼鄭文燦出席「屏東旺來，與你相芋」推廣展售記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

im.B詐騙吸金案持續延燒，行政院副院長鄭文燦不斷被指曾出席主嫌曾國緯公司春酒，又遭藍營質疑幫曾嫌「提拔」一名三線二星的警界好友，為此，鄭文燦30日委請律師提告包括國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等7人。

鄭文燦強調，他已多次說明，國民黨抹黑從未拿出任何證據，純粹是無中生有，為了政治鬥爭而捏造事實，「如果國民黨有掌握證據，歡迎提供給檢調，我絕對禁得起檢驗」。

▲鄭文燦為im.B案正式提告。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲鄭文燦為im.B案正式提告。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

鄭文燦29日表示，民主政治要根據事實來發言，這才是言論自由的真諦，《聯合報》及國民黨對於「曾國緯親自邀請出席活動」、「曾國緯向鄭文燦請託警界人事」等指控，根本從未提出任何事實證據，這是不折不扣的憑空捏造，而警政署及調查局也已發稿澄清，他並無涉入上述情事。

鄭文燦強調，已多次說明，與曾國緯不認識、沒有聯絡、沒有Line，更無接受警界人事請託，他擔任桃園市長8年，也與曾國緯沒有往來，對此坦蕩蕩，都可以接受調查與檢證。

「這些缺乏事實的抹黑，已經超過言論自由的範圍，已經是真實的惡意。」鄭文燦說，已委請律師整理相關資料，國民黨所稱「鄭文燦不敢告」一事，根本是另外一種栽贓抹黑。去年選舉期間，國民黨凌濤及洪孟楷就以不實資訊質疑他，他也早已提告。

鄭文燦表示，打詐是政府全力以赴的工作，詐騙集團應該受到嚴厲的制裁，在缺乏事實的情況下，基於政治的立場，任意指控別人與詐騙集團有關，「這是濫用言論的詐騙」，不足為取。

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