im.B主嫌請託提拔警界友人？　鄭文燦喊告：自始至終不認識

▲行政院副院長鄭文燦（左）。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

im.B吸金案持續延燒，行政院副院長鄭文燦被指曾出席在押主嫌曾國緯公司春酒，又有媒體爆料在押主嫌曾國緯曾請鄭「提拔」一名三線二星的好友。對此，鄭文燦28日回應，他與曾自始至終不認識，「沒有往來，沒有通話聯絡，也沒有傳訊息，更沒有接受警界人事請託」，若有心人士繼續抹黑，將委請律師提告。

《聯合報》報導指出，根據專案小組掌握資料，曾國緯與鄭文燦之間不僅有聯繫方式，警政署今年初發布高階警政人事異動名單後，曾國緯還請託鄭文燦幫忙「提拔」一名三線二星的好友，顯示兩人之間不像鄭文燦所說的「沒有關係」。

對此，鄭文燦聲明表示，「本人與曾國緯自始至終不認識，沒有往來，沒有通話聯絡，也沒有傳訊息，更沒有接受警界人事請託」，報導所稱「曾國緯親自邀請鄭文燦出席」、「曾國緯還順勢請託鄭文燦」、「曾國煒傳送一張該警官與生技公司董座的合照給鄭文燦」等情節，僅是無中生有的捏造，都不是事實。

鄭文燦呼籲，媒體報導應善盡查證義務，提出事實，否則只是憑空造謠，如果有心人士繼續利用捏造的情節抹黑，他將委請律師提告，以正視聽。

行政院長陳建仁今天上午出席「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」暨「國道1號林口交流道改善工程」祈福動土典禮時受訪說，鄭文燦一再對外解釋說明，這樣的抹黑是絕非事實，希望特定的媒體，還有特定的人士，不要再持續無中生有、捕風捉影。