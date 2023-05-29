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社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦遭爆與im.B詐騙首腦餐敘　新北市議員告發「窩藏通緝犯」

記者劉昌松／台北報導

媒體報導行政院副院長鄭文燦曾受邀參加詐騙集團im.B主嫌曾國緯公司春酒，鄭嚴正否認，表示不排除提告；新北市議員搶先在29日到台北地檢署告發鄭文燦與高階警官，在私人招待所和槍砲通緝犯曾國緯聚會，涉嫌包庇窩藏人犯，要求檢察官查明，並表示未來國民黨執政將重啟特偵組，嚴查貪污高官與民代。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市議員洪佳君(左起)、林國春、林金結、廖先翔到北檢告發鄭文燦涉嫌藏匿通緝犯。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署偵辦im.B集團涉嫌詐騙吸金25億元案，接連爆出官員、民代、檢警調人員曾與主嫌曾國緯(本名曾耀鋒，已收押)交往聚會，其中免費接受曾提供競選辦公室的立委陳歐珀已道歉退出下屆選舉，日前又有媒體爆料，專案小組掌握，鄭文燦曾出席曾國緯女友張淑芬(已收押)的「豐沛國際」春酒餐會。

根據媒體報導，曾國緯還順勢向鄭文燦請託提拔1名三線二星高階警官，但鄭28日嚴正否認，表示不認識曾國緯，警政署和調查局也接連以正式聲明澄清，表示報導子虛烏有，調查中都未發現此事。

不過新北市議員林國春、林金結、洪佳君、廖先翔29日仍帶著餐敘照片到北檢按鈴，指出餐敘背景都在同一家私人招待所，「你(指鄭文燦等人)說沒有電話聯絡，沒有電話聯絡要如何去私人招待所？」林國春批：「這些人時常進出他的私人招待所，這不是窩藏人犯嗎？最重大的槍砲彈藥的通緝犯，就在這個私人會所，你們這些人一天到晚跟他們在一起，難怪社會詐騙橫行，因為就是有你們政府官員和高階民代跟他們掛勾，這是合理的懷疑推論。」

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