「不是共謀、就是被騙」！　國民黨緊咬鄭文燦與im.B過從甚密

▲國民黨質疑，行政院副院長鄭文燦與詐騙集團過從甚密，應向社會大眾說清楚、講明白。。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（29）日召開記者會，政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤和國民黨文傳會副主委林家興質疑，行政院副院長鄭文燦與詐騙集團過從甚密，應向社會大眾說清楚、講明白，且鄭文燦既然否認指控，就應直球對決提告，難道是擔心提告後「成為被法院認證跟詐騙集團有直接關係的民進黨高官？」

凌濤指出，鄭文燦跟詐騙集團有千絲萬縷的關係，過去鄭文燦出入郭哲敏詐騙集團的88會館招待所，後來郭的詐騙集團竟然到桃園八德炒農地暴賺數十億，過程中還發現，鄭文燦在桃園市長任內還把桃園捷運綠線G01移到相關的位置，涉嫌讓農地價值大幅增加。此外，凌濤指稱，鄭文燦先前跟陸委會副主委梁文傑出入澳門喝花酒，且在市長任內發生中壢「青埔寨」年輕人求職遭詐騙案件，都跟詐騙集團有關係。

凌濤說，更誇張的是，鄭文燦涉入im.B主嫌曾國緯詐騙集團公司的春酒，媒體報導指鄭文燦受曾國緯請託要提拔警界的友人。「鄭文燦，怎麼老是你？」凌濤說，這次媒體披露鄭文燦與曾國緯有直接聯繫管道，鄭文燦否認卻說「不排除提告」，指鄭不是共謀、就是被騙，打詐國家隊必須從行政院內部開始查起。

林家興則指出，媒體報導曾國緯請託鄭文燦「提拔」三線二星的好友，呼籲相關的政風檢調單位，應去瞭解一下到底誰是曾國緯的好兄弟，讓其他清白的警官同仁洗刷不白之冤。

林家興強調，行政院口口聲聲說打詐國家隊，沒想到自己的副院長跟詐騙集團就有千絲萬縷的關係，民進黨執政7年來詐騙案不降反升，難道是因為詐騙集團在行政院有個高級內應、金牌臥底嗎？林家興喊話鄭文燦，不必動輒興訟，應該趕快直球對決，向社會大眾說清楚講明白。

不過，鄭文燦指出，這些缺乏事實的抹黑，已經超過言論自由的範圍，已經是真實的惡意，他已委請律師整理相關資料，委任律師明天將赴地檢署提告，提告對象包括國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等人，國民黨所稱「鄭文燦不敢告」一事，根本是另外一種栽贓抹黑，去年選舉期間，國民黨凌濤及洪孟楷就以不實資訊質疑他，他也早已提告。