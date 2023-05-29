否認與im.B主嫌相識！鄭文燦明提告藍營「7人」　他秒宣戰沒在怕

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否認與im.B主嫌相識！鄭文燦明提告國民黨「7人」　凌濤秒宣戰

▲國民黨質疑，行政院副院長鄭文燦與詐騙集團過從甚密，應向社會大眾說清楚、講明白。。（圖／國民黨提供）

▲凌濤質疑，行政院副院長鄭文燦與詐騙集團過從甚密，應向社會大眾說清楚、講明白。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院副院長鄭文燦被爆出席詐騙集團im.B主嫌曾國緯公司的春酒，曾國緯還順勢請託鄭文燦提拔警界友人。針對傳言，鄭文燦辦公室今（29）日下午表示，明天委任律師將赴地檢署提告國民黨凌濤等7人；桃園市議員凌濤隨即於臉書強勢回應「正式向鄭文燦宣戰」。

im.B詐騙案波及政壇，傳出詐騙主嫌曾國緯曾親自邀請行政院副院長鄭文燦出席公司春酒，曾國緯還順勢請託鄭文燦提拔警界友人，先前鄭文燦曾反駁此傳聞，表示自始自終與曾國緯不認識、沒有往來、沒有通話聯絡、也沒有傳訊息，更沒有接受警界人事請託。

國民黨桃園市議員凌濤今日上午也召開記者會嗆聲，「遲不提告，難道是擔心提告後被法院認證」，對此鄭文燦發聲明強調，缺乏事實的抹黑已經超過言論自由的範圍，明天委任律師將赴地檢署提告國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等人。

凌濤旋即透過臉抒發文反擊，鄭文燦跟詐團過從甚密，告國民黨就可以否認嗎？他的立場始終不變，「告一次，我就再講一次，而且我會越講越多」，他在這邊正式向鄭文燦宣戰。

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關鍵字：

國民黨凌濤鄭文燦im.B

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