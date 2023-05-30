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曖昧對象說什麼讓人最暈？　釣一票苦主：對方常做1事仍無果

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲有網友好奇詢問，在和曖昧對象聊天時看到什麼訊息會暈船。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄭文晴／綜合報導

網路使交友方式變得更加多元，還能增加跟異性傳訊息聊天的機會，就有網友好奇，大家在跟曖昧對象聊天時，看到哪些訊息最容易暈？同時也分享了5種自己看到會暈船的訊息，意外釣出不少苦主表示，曾遇過會叫自己起床的，但最後都被發了好人卡。

一名男網友於Dcard以「看了很容易暈的訊息」為題詢問，大家在跟曖昧對象聊天的時候，看到哪些訊息很容易暈？並整理出5點自己看到會覺得對方有暈自己，不過朋友都說他只是想太多。

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首先是「明天要不要叫你起床？」原PO表示，一般的女生朋友不管再好，但要叫你起床應該就是對自己有好感吧？再來是「今天會累嗎？」，雖然看起來還好，但收到訊息後會覺得心暖暖的，一整天的勞累全一掃而空，身心靈都被治癒。除此之外「乖乖」、「我忙完回來了」、「想你」，也都讓他相當暈。

文章發出後，就有不少網友在下方分享自己看了會暈的訊息，包含了「沒事，我在」、「晚安」、「我陪你呀」、「去睡覺」、「有什麼事記得跟我說」、「只有對妳說過」、「笨蛋～」、「可不可以不要讓我擔心」、「早點休息，別太累了」、「我都在」、「下班打給你」、「到家跟我講」。

不過也意外釣出苦主表示，有遇過連續幾個月叫自己起床的，而且自己跟對方正常起床時間差了3小時，對方還特地設鬧鐘，就為了叫自己起床，直接暈爆，結果對方竟然說對自己沒感覺。

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