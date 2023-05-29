「愛炸大王具足蟲」慘被封鎖！他1舉動超活該　全場挺女方

▲原PO怒封鎖曖昧男。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名拉麵店「拉麵公子」日前推出一碗新品引發議論，因為碗上放了整隻「大王具足蟲」。就有妹子表示，曖昧對象傳來這碗拉麵照時，她就嚇到差點沒吐出來，沒想到對方照三餐傳類似的照片，還買了大王具足蟲的貼圖，最後她爆氣開噴並封鎖，無奈直呼「一段緣分就這樣被大王具足蟲給坑殺在搖籃裡了。」

※文末有大王具足蟲拉麵照，害怕者慎入。

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苦主妹子在Dcard發文，「一直逼我看大王具足蟲的曖昧對象該放生嗎？」提到前幾周認識了一個男生，條件蠻好、長相還行，兩人也聊得不錯，本以為可以脫單，「結果他上禮拜突然發大王具足蟲拉麵的連結，X！我真的是看到嚇到差點沒吐出來，怎麼會有長得那麼反人類的東西？」

起初她打哈哈帶過，說自己沒有很喜歡，「結果他不知道是開起來什麼開關，開始照三餐傳大王具足蟲來，還給我買大王具足蟲的貼圖」，讓原PO超崩潰，「我快瘋了！這麼噁心的東西，怎麼還可以出貼圖？」

儘管拜託對方不要用，也暗示別再傳，「不知道他是怎樣好像沒get到我在不爽了，我最後忍不了爆氣開噴」，讓苦主妹更傻眼的是，對方卻用大王具足蟲的貼圖道歉，氣得她怒嗆「你是低能是不是？」並封鎖。

▲曖昧男用大王具足蟲的貼圖道歉。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

本以為已經結束，對方卻用別的管道發訊息，「對不起讓妳不舒服，原本只是想開個玩笑，如果沒辦法做朋友，還是可以讓我包養妳？」稱一個月會給她3萬6千元，「妳只要出門跟我吃吃飯什麼的就好。」無底線的請求再次讓原PO大怒，「這他X是怎樣？追不到要改包養喔？真的連原本對這男的最後一絲絲當朋友的可能性都沒了，你去包養大王具足蟲啦智障！」

男方行徑引來網友直嘆沒救，「笑死，還死要傳大王具足蟲的道歉貼圖，真的很低能」、「他的包養肯定是帶妳去吃大王具足蟲，笑死。」也有一票安慰PO，「好險沒有在一起，不然應該也蠻白目的」、「封鎖他是對的= =，根本沒在聽妳講話」、「感覺板主被大王具足蟲拯救了，避開了一段孽緣。」

還有大批苦主忍不住吐苦水，「我女友也是一直傳給我看，超崩潰」、「竟然有這個貼圖，我要崩潰了」、「我三天不敢開社群了，一打開就滿滿的大王具足蟲。」有人則搖頭直呼，「牠已經很努力地長成讓人沒食慾的樣子了，卻還是會有人要吃牠，可憐的蟲蟲」、「牠長得就一副叫大家別來吃牠的樣子，一堆人搶著吃，我真的是醉了。」

▼拉麵公子推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）