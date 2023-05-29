跟女房東續攤「前男友找上門」！火爆小鮮肉掏槍…敲到玻璃糗了

▲員警檢視遭敲破的玻璃窗。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名林姓女房東（33歲）今日凌晨2時許，約黃姓房客（21歲）到海鮮攤喝酒吃宵夜後，兩人回租屋處「續攤」聊天，不料此時林女的黃姓前男友（37歲）剛好也來找她，兩名男子一言不合起了口角，黃姓房客竟掏出玩具槍想用槍柄敲黃姓前男友的頭，不料卻誤敲玻璃傷到自己的手掌虎口，血流如注，送醫後被警方查獲，依違反社維法送辦。

▲小港一處民宅凌晨傳出口角糾紛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

小港分局漢民派出所29日凌晨2時許接獲報案，稱小港區廠邊二路某住戶疑似有人滋事，獲報後立即派員警前往現場處置，經到場了解後，黃姓房客和林姓女房東至海產店用餐後，返回租屋處時遭林姓女子的黃姓前男友發現，後續兩人發生口角爭執。

▲黃姓房客涉嫌拿空氣槍逞兇。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃姓房客覺得黃姓前男友「盧小小」，竟持空氣BB槍槍柄想敲擊黃姓前男友，不料卻不慎敲到玻璃，反而自己右手被玻璃割傷約5公分，一時血流如注，隨後自行前往小港醫院就醫縫合，員警獲知前往進而查獲。

警詢時黃姓房客坦承犯行，並交出玩具槍，經鑑驗結果無殺傷力，全案依違反刑法毀損罪嫌及社會秩序維護法第65條，移請高雄地檢署偵辦。