黃仁勳為何總是「招牌皮衣」現身　外媒揭原因：成功人士都這麼做

▲NVIDIA創辦人黃仁勳總是穿著招牌黑色皮衣，成為許多網友討論的話題。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

「晶片教主」、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳自從上周訪問台灣以來，一舉一動都成為網友討論的話題，引發一陣「黃仁勳」旋風，其中也有不少人好奇，為什麼在他在悶熱的台灣，還總是穿著招牌黑色皮衣。但外媒曾經報導，像黃仁勳這類的成功人士，因為平時必須要做大量決策，所以衣著會盡量維持單一選擇。

在AI熱潮助攻之下，輝達釋出超樂觀財務預測，近日股價強漲，黃仁勳身家最近1年也暴增138億美元（約新台幣4209億元）至276億美元（約新台幣8418億元），名列彭博全球億萬富翁排行第47名。

▲像黃仁勳這樣的成功人士，需要做大量決策，所以每天都穿類似的服裝，省下決定要穿什麼衣服的時間。。（圖／記者樓菀玲攝）



財經網站TheStreet早在2018年就曾經分析過，為什麼黃仁勳總是穿著招牌「黑色皮衣」現身，因為CEO每天都需要做許多決策，以至於有時在早上挑選衣服，似乎成為一項非常艱鉅的任務。

TheStreet指出，因此成功人士不想花時間決定要穿什麼衣服，每天都穿類似的服裝也不足為奇，除了黃仁勳，包括香奈兒已故藝術總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、愛因斯坦，也都有類似的情況。