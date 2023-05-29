NVIDIA推出地表最強超級電腦GH200　AI進化更快：還會越做越好

▲ NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳現身 COMPUTEX 2023，公開人工智慧超級電腦 DGX GH200，提供給追求人工智慧效能表現的企業，並提到目前 Google Cloud、Meta 和 Microsoft 將率先使用 DGX GH200 來處理人工智慧的龐大運算。

據了解，DGX GH200 使用 NVIDIA NVLink 網路技術，可將 256 個 NVIDIA Grace Hopper 超級晶片連接成一個資料中心大小的 GPU，目前 GH200 超級晶片現已全面投產，將 NVIDIA Grace CPU 與 NVIDIA H100 Tensor 核心 GPU 集合在一個模組內，相較於 2020 年推出的前代產品 NVIDIA DGX A100，GH200 的記憶體容量提升了近 500 倍。

換言之，NVIDIA 打算將用在 AI 身上的訓練資料轉移到記憶體運算，基於記憶體本身的特性與優勢，會讓未來語言模型更新的速度變得更快，以現有的 OpenAI 大型語言模型 ChatGPT 的訓練資料量來看，GH200 的運算能力將足以讓現有的語言模型以季度、月度的效率推陳出新，AI 現在能做的事情將會越做越好，且 AI 將有機會達成現在還不能做到的事情。

除此之外，NVIDIA 也推出了大型人工智慧超級電腦 NVIDIA Helios，整合了四套 DGX GH200 系統作為核心，每一台將使用 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 網路技術來加速資料傳輸，提升大型 AI 模型的訓練效率，NVIDIA Helios 將配備 1,024 顆 Grace Hopper 超級晶片，預計將在今年底開始運作。

黃仁勳提到 Google Cloud、Meta和Microsoft 等公司將是首批獲得 DGX GH200 超級電腦的企業，這些公司將進一步探索其在巨型 AI 工作負載領域的能力，NVIDIA 在今日的場合當中，端出了眾多新技術、產品與應用，為接下來即將到來的大量運算提供了解決方案。