嘉縣社區安全網人員精進課程　提升訪員專業量能

▲▼ 嘉縣社安網專業訓練課程由衛生局首先開辦 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣衛生局為精進社會安全網社區訪視人員專業量能規劃系列課程，首場29日於衛生局舉辦，參加對象包括心衛社工、精神關訪員、自殺關訪員、毒防個管師、社福社工及各鄉鎮市衛生所人員等，期許人員不斷在職訓練，鞏固嘉義縣社會安全網。

社會安全網新聞事件不定期發生，為結合各領域人員服務量能，建構綿密安全防護網，嘉義縣社區心理衛生中心去年9月26日正式揭牌啟用，中心配置心理衛生社工、關懷訪視員、護理師、心理師、臨床心理師、職能治療師、督導、執行秘書等專業人力，透過多元社區服務資源，提升精進訪員專業量能。

專業課程開課，5月29日為「精神合併多重議題個案訪視技巧」及「拒訪個案危機處理」，6月8日為「自殺風險個案評估」及「家庭整體性評估」課程，深化社會安全網。

衛生局長趙紋華表示，社會安全網訪視人員服務對象多元，涉及多重且複雜性議題，在訪視過程難免遇到困難或訪視風險，透過訓練課程，可持續強化第一線服務人員專業知能，除了提升自我保護能力外，更提供個案及家庭完整性服務。

衛生局呼籲多關心社區鄰里或家庭成員如有情緒低落、心理憂鬱等問題，困擾時可撥打「嘉義縣社區心理衛生中心專線」05-3621150（選到您一一為您），或「衛生福利部24小時免付費安心專線」1925（依舊愛我），由專人提供服務。