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嘉義縣海洋污染應變暨區域搜救演練　首度加入化學品洩漏因應

▲▼ 嘉義縣海污搜救聯合演練首度導入化學品洩漏應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣海污搜救聯合演練首度導入化學品洩漏應變 。（圖／嘉義縣政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為提升海洋污染事件應變能力，集結中央與地方14個公私單位於布袋遊艇港，舉辦「112年度嘉義縣海洋污染應變暨區域搜救演練」，啟動海洋污染複合式擴大演練，縣長翁章梁親自到場主持，海巡署中部分署及海洋委員會海洋保育署皆到場關心演練情形，中央地方展現對海洋環境保護的高度重視。

▲▼ 嘉義縣海污搜救聯合演練首度導入化學品洩漏應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

因應海保署修訂「重大海洋污染緊急應變計畫」，今年演練首度加入化學品洩漏因應措施操演，演練項目包括油污染事故發生與通報、船隻化學品洩漏於甲板因應處理、成立應變中心、油污染攔油及汲油清理、災因調查賠償及應變會議，設定污染範圍擴及海洋的污染情境，考驗演練團隊緊急應變能力及各應變單位合作默契。

▲▼ 嘉義縣海污搜救聯合演練首度導入化學品洩漏應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，面對海洋發生油污染事件潛在威脅，相關單位密切配合並即時妥善應用應變能量是十分重要的，透過實戰演練體現各單位對海洋環境保護的高度關注和責任感，更進一步提高了嘉義縣應對海洋污染事件的應變能力。

▲▼ 嘉義縣海污搜救聯合演練首度導入化學品洩漏應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

此次演練亦與海洋委員會海巡署中部分署第四岸巡隊協同辦理，結合該單位行動救援車拖曳充氣式救生艇進行海難搜救操演，並搭配遙控式動力救生圈、旋翼型無人機空中拋擲救生圈、水上摩托車、各式船艇及人員共同實施救援，展現新式裝備效能及同仁平日精實訓練成果，從天上飛、水上游到地上跑，救難機具一應俱全，接應救難流程緊密可靠，順利救出海上溺水人員。

▲▼ 嘉義縣海污搜救聯合演練首度導入化學品洩漏應變 。（圖／嘉義縣政府提供）

除救援應變外，各救災單位一同展現由海難引起污染事件的應變能量，採取因地制宜應變措施，順利將污染控制並完成清理，降低海洋環境污染及漁業經濟損害，迅速解除危機。嘉義縣向來積極落實污染防治工作，尤其在海洋保育及水體污染災害防治更是不遺餘力，在演練過程中，透過各單位團隊緊密協作，有效應對不同情況下的應急處置工作，提高對海洋污染事件的應對能力和水平，也期望演練結束後，提升各單位對災害事故的應變能力。

環保局長張輝川強調，針對造成船舶污染的行為人，依海洋污染防治法最高可裁罰150萬元，船長及船舶所有人，平時應落實污染應變演練，備妥充足應變器材以備不時之需，在意外污染事件發生時，及時應變處置，以免污染海洋而受罰。

環保局說明，民眾如在縣轄內海岸、海上、港區或出海口，發現有船隻漏油或是其他不同形式的油污染情事發生時，請於第一時間撥打公害陳情專線：0800-066666或海巡署緊急服務專線118進行通報，相關單位將啟動應變機制，合力守護海洋生態環境。

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