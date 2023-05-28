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登山聽到狗狗哀嚎...他急救援誤踩「山豬吊」！還好穿厚底登山鞋

▲▼ 嘉義縣梅山驚見遊客誤踩山豬吊 翁章梁視察籲切勿違法設置 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣梅山驚見遊客誤踩山豬吊，翁章梁視察籲切勿違法設置 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年發生多起保育類動物台灣黑熊誤中山豬吊案件，導致肢體血肉模糊，甚至長蛆腐爛已無任何指頭，相當驚悚，然而嘉義縣梅山山區日前更發生人類誤踩山豬吊，嘉義縣家畜疾病防治所4月初接獲通報，遊客與朋友至梅山鄉著名景點二尖山遊玩時，右腳竟遭隱藏於竹林中的山豬吊陷阱套所夾，幸該名遊客穿著厚底登山鞋才不至受傷，但瞬間強大緊束力道威力驚人，驚呼「親身體驗」利器的威力。

▲▼ 嘉義縣梅山驚見遊客誤踩山豬吊 翁章梁視察籲切勿違法設置 。（圖／記者翁伊森翻攝）

家畜所接獲通報，目前已掌握特定人士並積極調查中，縣長翁章梁聽聞，24日傍晚便實際深入偏遠山區了解山豬吊的猖獗程度，通報案件的熱心山友也結伴同行，翁章梁以登山杖輕戳山豬吊，彈簧強大力道瞬間綁緊登山杖，山區竹林泥濘濕滑，陷阱隱藏其中肉眼很難看清，人類或動物在毫無防備情形被困，後果不堪設想。

▲▼ 嘉義縣梅山驚見遊客誤踩山豬吊 翁章梁視察籲切勿違法設置 。（圖／記者翁伊森翻攝）

家畜所111年動物緊急救援案件計約367件，其中捕獸鋏或山豬吊案件約佔1成6共61件，而112年迄今更達28件，顯示違法設置狀況仍嚴重，依動物保護法規定，非法使用山豬吊與捕獸鋏捕抓動物可開罰1萬5,000元至7萬5,000元，如造成動物死亡，肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金，甚者如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。

▲▼ 嘉義縣梅山驚見遊客誤踩山豬吊 翁章梁視察籲切勿違法設置 。（圖／記者翁伊森翻攝）

被山豬吊誤傷的陳姓山友表示，日前登山時在大眾爺廟附近聽到犬隻的哀鳴聲，便與廖姓山友尋聲救狗，尋找途中自己也誤踩陷阱，彈簧急速收縮困住腳踝，當務之急先將狗兒救出再自行解脫，所幸裝備齊全本身無大礙，也隨即向家畜所通報山豬吊氾濫的情形。

熱愛登山與長年救助動物的廖姓山友說，經多年觀察，梅山鄉龍眼林二尖山與雲林大尖山違法設置山豬吊情形嚴重，已危及野生動物生存，希望今天透過翁縣長實地訪查宣導，禁止人們再使用傷害物種的陷阱，他也曾親眼看過藍腹鷴被困，還有浪貓浪狗斷肢的慘樣，連附近飼養的家犬都可能受害，氾濫程度可以說10隻裡就有9隻斷手斷腳，一旦被夾，沒有外力干預幾乎不可能自行脫困。

▲▼ 嘉義縣梅山驚見遊客誤踩山豬吊 翁章梁視察籲切勿違法設置 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣近年對動保積極作為獲山友肯定，尤其成立24小時緊急救援專線與動保管制隊，拯救無數動物；山友愛護山林，是第一線保衛環境的尖兵，翁縣長也特別感謝他們維護環境，揪出傷人利器迅速通報家畜所，雖積極通處理，違法設置情形仍嚴重，野生動物斷肢、血肉模糊甚至發黑長蛆，有些爛到只剩骨頭或僅剩皮肉相連，甚至無法逃離遭活活餓死命運，即使獲救經家畜所獸醫師積極醫療，也幾乎只能截肢度過餘生，翁章梁與山友大聲疾呼「保護山林，禁用捕獸鋏！」

▲▼ 嘉義縣梅山驚見遊客誤踩山豬吊 翁章梁視察籲切勿違法設置 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，嘉義縣山區的保育、復育工作都在持續進行，野生動物數量漸多，山林美景也吸引無數民眾及登山客，但最近接獲通報，發現山區有非法放置的山豬吊、捕獸鋏等陷阱，不僅傷動物還誤傷人，政府機關不容許危險的非法行為，被抓到要面臨至少1萬5,000元至7萬5,000元的罰則並移送法辦，呼籲安全起見千萬不要再放置，傷及生命一輩子都可能感到不安。

家畜所鎖定特定人士積極查辦，本次再經通報也隨即派員處置，由於山豬吊等陷阱皆藏匿於樹葉與泥土下，行動前也特別叮囑參與人員務必完備防護裝備，一具僅千元山豬吊套組卻造成動物極大痛苦，彈簧續壓式裝置會將肢體瞬間束綁，掙扎套鎖勒得更緊，直至痛苦掙扎死亡，號稱動物「血滴子」。

嘉義縣政府109年首推「獸鋏淨空嘉園專案」，密切與山友、民眾與動保人士等民間力量共同合作，迄今共查獲捕獸鋏與山豬吊426具，公私協力短期查獲驚人數量。家畜所長林珮如提醒，中央至今亦沒准許過任何獸鋏的製造、販賣、陳列或輸出入，故市面上存在獸鋏皆不合法，嘉義縣積極查辦並依法嚴懲，若民眾發現可先拍照、錄影與定位，再撥打24小時動物救援1959專線，家畜所將即刻派員處置。

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