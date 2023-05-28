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嘉義縣響應國際家庭日　舉辦海報設計及數位攝影比賽

▲▼ 響應國際家庭日 嘉義縣推「吾愛吾家」溫馨系列活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣響應國際家庭日推「吾愛吾家」溫馨系列活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府響應國際家庭日，27日辦理「吾愛吾家系列活動-舞動身影傳真情」活動。以溫馨五月為題，推廣尊親孝道品德觀念，舉行「慈孝在我家海報設計」與「慈孝在我家數位攝影比賽」頒獎典禮，表揚優秀得獎學生，隨後辦理親職教育活動，鼓勵民眾將感謝表達出來。嘉義縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑、縣議員翁聰賢等人簽屬「國際家庭日-愛嘉愛家 幸福家庭攏抵嘉」宣言，邀請新住民家庭及三代同堂家庭一起宣誓。

▲▼ 響應國際家庭日 嘉義縣推「吾愛吾家」溫馨系列活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處指出，家庭教育法自2003年實施至今已20週年，配合聯合國宣佈1994年爲「國際家庭年」元年，將每年5月15日定爲「國際家庭日」，今年配合國際家庭日辦理吾愛吾家活動，讓學生們以海報及攝影作品向家人傳遞感恩心意。

▲▼ 響應國際家庭日 嘉義縣推「吾愛吾家」溫馨系列活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，過去傳統農業社會裡，大人小孩都有各自農務要處理，因此家庭關係十分緊密，但隨著時代轉變，大人出門工作，小朋友上學及補習，一家能團聚的時間有限。透過推廣國際家庭日，喚起眾人對家庭關係的重視，讓一家人能經常作伙吃飯，這些團聚時刻都有助於家庭和諧。

▲▼ 響應國際家庭日 嘉義縣推「吾愛吾家」溫馨系列活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

活動頒發「慈孝家庭海報設計」30名得獎者、「慈孝家庭數位攝影」52名得獎者，海報設計國小中年級組第一名為過溝國小陳永銓同學，用手描繪「媽媽辛苦了」感動的畫面；國中組第一名朴子國中吳沂樺同學彩繪「事親至孝要及時，賢孝子孫家幸福」溫馨畫面，形容父母對子女的慈愛和子女對父母的孝敬。

▲▼ 響應國際家庭日 嘉義縣推「吾愛吾家」溫馨系列活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

同日舉行親職教育講座，協助家長了解子女身心發展需求，與子女建立正向親子關係，扮演有效能的父母親角色；學童組參加繪本導讀及「愛的禮物」幸福家庭相框製作；最後邀請親子共同製作「越在嘉春捲」，讓親子一同手做料理，場面十分溫馨。

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