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嘉縣「家鄉100問」數位簡報比賽　「愛鄉土」融入校本課程

▲ 嘉縣「家鄉100問」數位簡報比賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府於29至30日於創新學院辦理首屆「家鄉100問」數位簡報比賽，吸引近90支隊伍，超過200名四年級國小學童報名參賽，比賽現場十分熱鬧。

▲▼ 嘉縣「家鄉100問」數位簡報比賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁親臨會場表示，為了讓國小學童更瞭解在地特色，產生與家鄉的情感連結，他在任內提出「家鄉100問」的教育政策，由各校師長蒐集在地文史資料，經過鄉鎮內師長與專家學者多次研討和修正，最終各鄉鎮各自列舉出100個問題，舉凡地名沿革、在地特產、廟宇歷史或著名人物等，以問答踏查方式，融入引導學生深入瞭解地方史志脈動，體現家鄉文化魅力，傳承在地情感。

▲▼ 嘉縣「家鄉100問」數位簡報比賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

歷時三年由嘉義縣自編的鄉土教材終於出版，並分送各校，經過一個學期的踏查課程，今日舉辦「家鄉100問」簡報比賽，緊接而來還有「家鄉100問」知識大擂台競賽，就是要讓學生更深入地瞭解自己所居住的地方，培養對家鄉認同之外，更要提升孩子對於周遭環境關注和本土意識的建立，藉由課程實踐實現愛鄉土及永續發展的目標。

教育處長李美華說，「家鄉100問」套書歷時三年出版，從國小四年級融入校訂課程開始推動，不僅呼應新課綱推動精神，讓學生瞭解和關心本地的文化、歷史、地理和生態環境，將課程與生活進行深度連結。

另依據嘉義縣創新教育白皮書，建立在地化教育指標，透過「愛鄉土」的行動面向，將教材融入校本課程，深入在地特色和優勢，同時培養學童創造力和解決問題能力，進而發展學校特色；期待透過一系列的鄉土教育課程，深化人文素養，永續生態概念，讓學童透過社區踏查，將學習延伸至校外，進而走入真實世界。

整場比賽氣氛熱烈且井然有序，每隊僅有8分鐘時間下，只見小選手熟稔地操作簡報，分享家鄉走讀成果，藉由各種圖片、影片、音樂等元素，切入地方歷史人文、特色景點及重要建築物進行論述，內容兼具深度廣度，學生專業的解說和穩健的台風，獲得評審委員高度評價。

教學發展科表示，藉由舉辦家鄉100問數位簡報比賽，不僅幫助學童重新認識在地，亦可結合戶外活動場域，串聯各鄉鎮景點，得以遊學嘉義，而學童在報告中也能學習掌握表達的訣竅和提供孩子表現的舞台，相信也為日後的課程發展和學習奠定良好基礎。

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