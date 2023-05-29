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快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了　「我一生貢獻給台北」

▲▼台北市議會市政總質詢民進黨顏若芳、林延鳳及趙怡翔三位議員，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨推派新北市長侯友宜參選2024總統大選，外界關心侯友宜未來會不會辭新北市長，而國民黨籍台北市副市長李四川被視為接棒人選之一。被問到會不會跑去選新北市長？李四川29日直言，自己已經達到退休年齡，「我要選的話，早就選了！」該項傳聞只是報派，「我一生貢獻給台北市了」。

台北市議會29日下午進行市政總質詢，民進黨台北市議員林延鳳詢問，新北市副市長劉和然曾說過，侯友宜在新北市政府待了13年，絕對不會讓市政停頓，甚至會表現更好，侯友宜現在成為了國民黨總統候選人，但有很多議題需要雙北合作，蔣萬安是否認同劉和然的說法？

▲▼台北市議會市政總質詢民進黨顏若芳、林延鳳及趙怡翔三位議員，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安認為，「每個市府團隊一定會讓市政持續推動，不會停擺。」但面對蔣萬安的回應，林延鳳反問，「這是不是代表有沒有侯友宜，其實都沒有差？」假設侯友宜還是新北市長會做很多決策，但若照蔣萬安此言論，看來侯友宜不論到哪裡，對新北市政府的市政推動都沒有影響，成為一個「可有可無」的存在。

林延鳳質疑，侯友宜要選總統的話，該如何堅守崗位？新北市發生槍擊案、橋樑斷掉時，侯友宜通通都不在，且雙北有很多議題要討論，包括環狀線、民生汐止線、淡北道路、雙北敬老卡等，甚至是2025年世壯運籌備規劃，「如果侯友宜今天在新北市群龍無首、家裡沒大人，對未來雙北平台的討論跟推動，可能會停擺，甚至效益不彰。」

蔣萬安強調，「我想每個人都會堅守自己的崗位。」雙北市合作順暢，也共同解決很多問題，包括捷運環狀線第一期工程順利營銷，還有月票1200等規劃，「現在侯友宜還是新北市長，我相信他會堅守崗位，持續推動市政，且每位地方首長都是秉持這樣態度」。

▲▼台北市議會市政總質詢民進黨顏若芳、林延鳳及趙怡翔三位議員，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

隨後，林延鳳再問，現在外界很多人私下討論，李四川可能落跑去選新北市長？李四川則回應，「好朋友不要勸人家去選舉啦！我已經達到退休年齡了，我要選的話，早就選了。」

林延鳳追問，所以要選新北市長的傳聞不存在嗎，是否絕對不會發生？李四川直言「報派（意指媒體報導指派）」，自己在台北市待了25年，現在要步入第26年，「我一生貢獻給台北市了」。

林延鳳提及，李四川未來三年半，是否也會待在台北市？李四川則說，這要問蔣萬安與所有市民。而一旁蔣萬安聽聞後則說，「當然希望讓最優秀的人一直留在團隊內」。

最後，林延鳳稱，李四川相當專業，需要留在台北市發揮所長，否則蔣萬安少了一位大將，可能會哭哭。蔣萬安在一旁小聲地說「（我）不會哭哭」，李四川也緩頰說，蔣萬安表現很好，以他當40年公務生涯看到的首長來說，是非常優秀的人。

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