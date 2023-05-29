柯文哲還錢來！雙城107萬呆帳找誰討？　議員要蔣萬安簽「催債書」遭拒

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲於2022年因不甩議會但書，執意舉辦台北上海雙城論壇，議會遂要求全部支出由柯文哲「自行買單」，審計處也決議不准核銷，但隨著柯文哲卸任，已支出的107.9萬經費成為「呆帳」，只能掛在蔣市府帳上。面對此問題，台北市長蔣萬安29日僅不斷稱「尊重議會」，而議員拿出「催債聲明書」要求蔣向柯追債，但最終被拒絕。

▲民進黨台北市議員林延鳳要台北市長蔣萬安向前市長柯文哲討債，並拿出2座人形立牌，質疑蔣萬安僅是長得比較帥的柯文哲。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

蔣萬安29日下午赴市議會備詢，民進黨台北市議員林延鳳拿出一張寫有「柯文哲還錢來」的手板，表示柯文哲2022年不顧議會決議，仍堅持舉辦雙城論壇，動支市庫107萬元，其夫人還在網路上PO出存摺，喊出「需要時可隨時拿走」，結果現在審計處不准核銷，變成台北市的呆帳，「請問蔣萬安，你認為柯文哲要不要還這筆錢？」

蔣萬安僅不斷連續回應，「我們會持續跟審計處溝通，提出申覆，然後跟議會溝通」。面對蔣萬安的跳針式回答，林延鳳則不斷詢問，「你認為柯文哲要不要還這筆錢？該不該還？這是我們台北市議會不分藍綠議員共同決議的內容，柯文哲該不該還？」但蔣萬安還是不斷說「我們會跟議會持續溝通，但也需要徵得議會同意，議會決定怎麼做，我們就尊重。」

林延鳳再問，蔣萬安說要徵求議會同意，是要議員們同意幫柯文哲核銷這筆帳嗎？蔣萬安仍一直說「尊重議會決議，我們會持續了解，因為審計處這邊有意見，我們會跟審計處溝通」。

而林延鳳則拿出準備好的「催債聲明書」，詢問蔣萬安願不願意展現決心，正式向柯文哲催討債權，「我在這邊要求你簽聲明書，你願意簽嗎？」但蔣萬安還是堅稱「我尊重議會啊」、「我沒辦法代表議會、議員決議啊！」最後林延鳳拿著該份「催債聲明書」走到備詢台前，但蔣萬安並沒有簽署。

隨後，同質詢組的台北市議員趙怡翔、顏若芳合力抬出2座等比例身高的人形立牌，一座是柯文哲，另一座則是蔣萬安的臉，合成上柯文哲經典的高腰褲。林延鳳認為，這107萬是年輕人要不吃不喝2年，才可以存到的一筆金額，蔣萬安必須展現決心與態度，如果只是嘴巴上講講，就只是「長得比較年輕、比較帥一點的柯文哲」。

林延鳳詢問，有沒有覺得這2座人形立牌特別可愛、特別帥？蔣萬安則笑稱「我沒有穿高腰褲啊⋯」，最後林延鳳將2座人形立牌送給蔣萬安，呼籲蔣萬安要展現態度，應立即處理問題，別讓市民失望。