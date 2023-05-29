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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逾600青年連署反李正皓　吳思瑤：相信黨會主動釐清

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨宣布與李正皓合作，引發黨內反彈。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德上周宣布，支持無黨籍政治評論員李正皓參選新北市立委第9選區（永和）立委，但有黨內青年幕僚發起連署，質疑李曾涉嫌以私密影像威脅前女友，呼籲提名小組重新評估人選。在民進黨立委范雲開第一槍，直指「偷拍性私密影像就是不對，若還加以威脅，更是惡劣」後，民進黨立委吳思瑤29日也說，既然外界有爭議，相信黨中央會主動釐清。

近日有跨派系民進黨青年政治工作者及幕僚發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署，質疑「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」聲明呼籲，民進黨提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準，截至29日下午6點半，該連署已有超過600人加入連署。

儘管李正皓數度澄清偷拍、威脅前女友等指控，強調當時兩人只是在吵架，不過，民進黨性別部主任李晏榕周六批評，當女方要求刪除影片及備份時，若李正皓真的藉此威脅，就應該被譴責，民進黨作為堅守性平價值的政黨，不應該與其合作。

范雲也在周日接受《ETtoday新聞雲》訪問時直指，「從李正皓與本黨合作之初，就持續跟黨進行溝通提醒，站在性平的角度，我的態度一直很明確，偷拍性私密影像就是不對，若還加以威脅，更是惡劣，不管今天是對女性偷拍，還是對男性進行偷拍，我們有一致的標準。這也是我當初推動性私密影像相關立法的原因」。

范雲強調，整起事件凸顯的是，必須強化對於尊重親密關係伴侶身體自主權的教育，性別教育的推進，也是台灣作為進步國家不可緩下的工作；她相信，民進黨會採納評估各界的聲音，在調查後說明清楚，讓大家公評，黨跟當事人會做出最有智慧的決定。

此外，吳思瑤今天下午受訪時也說明，由此次事件可看到個案與通案兩面向，在通案部分，未來還會有許多徵召、跨黨合作的選區，民進黨除了已經訂定比他黨更嚴格的法律規範，提名、宣布合作前也必須更嚴謹的注意；至於李正皓個案部分，無論事前有沒有料想到或調查，既然現在已經有爭議的聲音，加上這件事情除了當事人，不會有人知道事實，因此很難下定論，所以，黨應該在這部分回應外界的說法，並主動進行釐清，「我也相信黨會這麼做」。

不過，吳思瑤也指出，不要因為此次事件，導向「全面不信任徵召與提名機制」，如此太政治化、太有目的性了，提醒不要戴著有色眼鏡看個人事件，或對未來民進黨的提名機制存疑、不信任，因為民進黨提名、徵召規定，已經比其他政黨更嚴格了。

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