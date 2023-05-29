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林珍羽讚柯文哲189件工程　蔣萬安：我上任第一年就可解決大巨蛋

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長蔣萬安上任近半年，面對民眾黨台北市議員林珍羽希望他自評分數，蔣萬安選擇留給市民打分數；隨後，林珍羽送上「選哲大禮包」給蔣萬安，認為柯文哲留下189件可在蔣萬安任內完工與剪綵的項目，但蔣萬安意有所指地說，他感謝的是「歷任市長」共同努力，柯文哲任內也有很多工程是前任市長打下的基礎，「我們感念歷任市長」。

▲▼台北市議會市政總質詢由民眾黨黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞及張志豪四位議員首先登場，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨台北市議員林珍羽送「選哲大禮包」。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

蔣萬安29日下午赴市議會備詢，林珍羽先是要蔣萬安自評分數，但蔣萬安不斷稱「分數要給市民打」、「團隊都非常努力」，最後僅說北市府8萬名公務員有及格，使林珍羽給予蔣萬安75分的分數，也擔憂蔣萬安的回應影響到團隊士氣，要勇敢帶著8萬大軍往前衝。

▲▼台北市議會市政總質詢由民眾黨黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞及張志豪四位議員首先登場，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

隨後，林珍羽列出柯文哲時期規劃、將於未來4年興建完成工程，總計有189件，分別為道路工程39件、公共場域設施40件、污水處理15件、水路工程14件、捷運工程36件、社會住宅32件，以及教育機構13件，遺憾蔣萬安打不出自己的分數，因為柯文哲留下這麼多東西給新市府，讓8萬大軍持續「市政一棒接一棒」。

林珍羽也送上一份禮物為「選哲大禮包」，提及這是柯文哲留下來的大禮包，可以在蔣萬安這4年任內完工剪綵，期許蔣萬安未來要拿出上手政見，而不是只有花錢大撒幣，「你應該要可以大聲說出來，這些工程都是我做的！」

不過，蔣萬安似乎並沒有完全滿意「選哲大禮包」，提及林珍羽談到很多柯文哲任內規劃的重大工程，但市政絕對是延續性的，所以「不管是柯文哲，還有前市長郝龍斌、馬英九等」，自己感念的不只有柯文哲，還會有郝龍斌、馬英九，甚至更前任的台北市長。

而林珍羽則拿著「選哲大禮包」上前送給蔣萬安，但只見林珍羽在送禮過程中，蔣萬安仍持續不斷稱，「大巨蛋，我想議員很清楚，過去沒辦法解決，我們任內第一年就可以解決，各種問題我們都想辦法共同面對，很感謝歷任市長共同努力，柯市長很多工程也是前任市長打下的基礎、當時的規劃，我們感念歷任市長。」

▲▼台北市議會市政總質詢由民眾黨黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞及張志豪四位議員首先登場，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

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