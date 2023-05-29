蔣萬安讚「北市8萬大軍超乎想像」　拒自評分數「留給市民評價」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長蔣萬安上任近半年，提及自己擔任市長後，發現北市府公務員非常優秀，遠超乎自己的想像，但同時得加強各局處橫向聯繫。隨後，民眾黨台北市議員林珍羽要求蔣萬安自評上任分數，蔣萬安則不斷稱「由民眾給予客觀公正評價」，同時給8萬名北市府公務員打「及格」分數，讓林珍羽質疑此分數將影響公務員士氣。

蔣萬安29日下午赴市議會進行上任後首次市政總質詢，民眾黨台北市議員張志豪詢問，當市長前後，與預期最大不同的事情為何？蔣萬安回應，擔任市長後要面對很多挑戰，同時帶領各局處推動很多市政，「我發現台北市政府同仁非常優秀，遠超乎我的想像，但同時要加強的是各局處橫向聯繫，現在很多市政議題要跨局處，很難由單一局處主導完成。」

▲民眾黨台北市議員張志豪。（圖／記者湯興漢攝）

隨後，民眾黨台北市議員林珍羽提及，蔣萬安曾說要將矽谷經驗帶到台北，但半年過去了，長照三支箭跳票、社宅與女性閣員比例未達承諾，加上青銀換居遙遙無期、內科塞車至今未解，大灣北段也還沒進度，這半年除了用前瞻預算大撒幣之外，有沒有可以跟市民說明，上任後哪件事情最讓自己感到驕傲？蔣萬安認為是「催生、助養、好住」政策。

面對林珍羽希望蔣萬安為這半年成績打分數，蔣萬安僅不斷稱「分數要由市民打」、「我們持續努力，市民對市府團隊有很高的期待，我們一定會好好努力」、「我們會要求自己不斷進步，越來越好」。

只見蔣萬安不願意自己打分數，林珍羽則不斷追問「你不能自己打分數嗎？你覺得自己目前做得程度有幾分？」但蔣萬安還是不斷稱「分數要給市民打」、「團隊都非常努力」，林珍羽則請副市長李四川與林奕華上台評分，但李四川仍未正面給予分數。

林珍羽再度要求蔣萬安自我打分數，並詢問「你覺得有沒有及格？」蔣萬安仍說，讓民眾來給予客觀評價，他就是努力不懈，市府團隊在各自崗位上努力。但林珍羽認為，蔣萬安的回應有關整個團隊士氣；蔣萬安稱「所以我說我非常滿意，超乎我的想像，我覺得大家非常優秀。」至於到底有沒有及格，蔣萬安說「當然啊！」

最後，林珍羽認為，蔣萬安只給公務員8萬大軍給予60分，而自己則給蔣萬安75分，因為市政是一棒接一棒，但也同時認為蔣萬安還有進步空間，盼蔣勇敢帶著8萬大軍往前衝。

▼民眾黨台北市議員林珍羽。（圖／記者湯興漢攝）