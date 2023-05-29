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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄「美替台強化自我防衛花很大功夫」　採不排除介入戰略模糊

▲▼國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安會秘書長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對台海當前局勢，國安會秘書長顧立雄29日接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，美國近來的前進部署，就是對中國「硬實力」的嚇阻，美國採取「故意不講明」，但不排除可能介入的戰略模糊；他也透露，台美軍事上，為了強化台灣自我防衛韌性，美國確實花了很大功夫。

顧立雄表示，美國近來的前進部署，就是硬實力的嚇阻，在宮古海峽方面，中共從北邊進出要經過，南邊要經過巴士海峽，這是一種赫組，這樣的部署對於美國而言，美國採取「故意不講明，但不排除可以介入的戰略模糊」。

顧立雄說，維持現狀是我美國最高利益，也是全世界的最大利益，所以要有一定嚇阻，不是只光靠外交政治層面，嘴巴講一講，也一定要有軍事部署，讓中國沒有辦法排除，美國可能的介入。

顧立雄指出，美國也確實展現出可能介入、但不講明，「疑美論者」可能會說美國為何不講明，但這也是美國不願意讓任何一方感受到這麼清晰路線，因為這會讓中國有藉口，「會說改變現狀的是美國！外國勢力干涉，是反分裂國家法裡面一環，這是老共解讀啊」。

所以，顧立雄表示，老美很清楚，維持現狀是最大利益，不可以蠢動，也讓中國永遠不可以排除他們可能的介入，讓你感到芒刺在背，這是維持現狀在軍事上的一個力量展現，這樣子是重要的。

此外，顧立雄也表示，在台美軍事上，為了強化自我防衛韌性，美國花了很大功夫。他表示，全民國防的概念跟全民皆兵不一樣，後備制度改革、社會防禦韌性，就是說不希望台灣有事情，但要有韌性的準備，包括數位韌性，健保資料要有安全備份，銀行存款要有安全備份；而通信韌性，現在是靠電纜，也有可能被打，網路的韌性也要建構，另外相關的還有糧食安全存量，配售制度、醫療量能等，民防這一塊要如何訓練跟加強，如何引進替代役新血，「我們不希望有事情，但要讓中國知道我們有這樣的韌性存在」。

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