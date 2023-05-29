國安會秘書長顧立雄談「2027中共攻台」　2手法迫使時間表不斷延後

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮日前接受英國「天空新聞網」專訪時說，中國武力犯台的機率升高，2027年是他認為北京最有可能採取行動的時間點。對此，國安會秘書長顧立雄29日表示，不想參與時間表的臆測，目的要讓中國企圖被延後，他也認為「2027年」的時間點應該不需要繼續講，他更提到目前採取「政治外交途徑」與「強化軍事硬實力」等2大層面手法，來產生嚇阻力量。

資深媒體人黃光芹專訪顧立雄時，舉外交部長吳釗燮的公開談話，不僅一次提到2027年中共可能攻台的時間點，她認為這出自外交部長的嘴巴，這個情報到底真不真實，如果不真實就應該少講，應該要有一個標準安定民心。

對此，顧立雄受訪時表示，大家一直在講和平、戰爭，這已經成為選舉的議題，但如果仔細看，從G7聯合聲明，可以看出台海和平穩定跟現狀，是全世界安全繁榮「不可或缺」的一部分，已經把G7或不論雙邊、多邊場合，聯合聲明都會把台海和平穩定提高，不容許任何一方以武力改變現狀，這就是在講中國過度挑釁行動，已經引起各國的警戒。

顧立雄表示，台灣這時候不冒進、不挑釁，這讓國際上形成挑釁的是中國，這時候大家聯合發出聲明，正告給中國，維持台海和平穩定現狀，是攸關全球利益的，所以試圖改變現狀的是中國。

至於要如何維持現狀？顧立雄強調，不僅台灣，全世界都在試圖維持這樣的和平穩定，基於中國不斷挑釁，大家在思考，如何讓中國充分理解，G7就是政治外交的途徑，大家清楚傳遞給中國。他說，現在這樣全球關切，已經符合聯合國憲章，對於武力解決相關爭議是聯合國憲章不允許的，這已經到國際法討論了。

同時，在軍事硬實力方面，顧立雄表示，當然要強化自我防衛能力，軍事嚇阻能力，美國在日本諸島有前進部署，南邊在菲律賓增加軍事基地，也是採取前進部署，這讓中國進出第一島鏈的狀況會比較不容易，才可以產生嚇阻的力量。

顧立雄評估，中共的演習認為給予台灣震撼，但同時也是讓台灣跟全世界理念相近國家提高警惕，誰在破壞和平現狀、誰在挑釁就是不對，全世界會站起來告訴它，全世界一定會有所回應，這就是給它清楚的警告。

至於吳釗燮不只有一次提到2027中共攻台的時間點，顧立雄表示，不想參與時間表的臆測，對於國際社會或強化自我防衛韌性，目的在讓中國如果真的有企圖的話，也要讓企圖被往後延，台灣維持不挑釁、不冒進的立場，維持台海和平穩定現狀，不是一個人的責任，這是全世界，包括美國跟理念相近國家共同承擔的責任，他（指北京）會感受到如果有這種決定（指攻台），會付出不可承受的代價，讓他時間表往後延。

對於2027年的時間點，顧立雄也認為，應該不需要繼續講，目標在於我們在和平穩定現狀維持，符合全球利益前提下，台灣不冒進政策，但強化國防能力，結合盟邦傳遞清楚明白訊息，軍事上可以產生威嚇，美國結合日本、澳洲，讓全球社會一起，讓時間表不斷往後延。