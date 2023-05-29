美愛荷華州公寓坍塌　「中間挖大洞」驚人畫面曝！失蹤傷亡不明

記者張寧倢／綜合外電報導

美國愛荷華州第三大城達文波特（Davenport）一棟6層樓高的住商混合公寓於周日（28日）下午5時前發生坍塌意外，大樓中央一部分建築結構直接塌陷，宛如被挖出大洞，現場漫起揚塵，景象驚人。消防人員已救出7人，另有十多人自行逃生時被護送出大樓，目前傷亡不明，也不確定有多少人失蹤或被埋在廢墟堆中。

▲美國愛荷華州建築坍塌，傷亡不明。（圖／翻攝自推特）

綜合美聯社與CBS等美媒報導，達文波特消防局局長卡斯滕（Michael Carlsten）在記者會上表示，這棟6層樓建築的後方結構坍塌、分離，大樓上層是公寓，底層則是商家，消防人員在坍塌意外後發現「大量天然氣外洩」，建築樓層也有供水管線泄露的情況，救難隊最擔憂的問題是建築穩定性不足，因為現場曾發生過二次坍塌。

消防人員已經救出7人，另外十多人則是在「自我疏散」時被安全護送出來，目前專門的救難隊已被召集到現場，協助搜索倒塌廢墟。卡斯滕說，搜救人員將在28日整晚持續搜索。達文波特市長馬特森（Mike Matsen）表示，仍有數人下落不明，但他沒有給出具體失蹤人數。

一名女住戶表示，她自己設法逃了出來，但她的妻子和寵物貓還在屋裡，「所有東西都倒了下來，全壓在我身上。」住在二樓的住戶羅賓遜（Robert Robinson）和女友幸運地及時搭乘電梯離開，「突然間所有人都跑了出來，說大樓塌了，我很慶幸我們當時已經下樓了。這太可怕了，我們無處可歸，沒有東西吃。」

承包商馬丘維克（Tadd Machovec）表示，大樓倒塌時，他正在裡頭架設一根支撐樑。當地人士表示，這棟建築原先就存在問題。市政府官員也表示，他們曾收到居民有關需要修繕的幾則投訴，建築的所有者之前已獲得修繕外牆磚牆砌造的許可，在上周的修繕作業中據稱曾有磚塊掉落。